Estados Unidos y Google se unen para usar la IA con fines militares: el Pentágono tendrá acceso para cualquier uso

El panorama tecnológico mundial se transforma ante las nuevas alianzas entre grandes corporaciones y estamentos militares. Si hace unos meses la relación entre Anthropic y el Pentágono dejaba a la primera en una situación peliaguda, ahora es Google la que mueve ficha.

El reciente movimiento de la empresa dirigida por Sundar Pichai ha generado un cambio significativo en la relación entre el sector privado y el Pentágono de los Estados Unidos.

La compañía de Mountain View ha decidido otorgar permiso explícito para que sus modelos de inteligencia artificial sean utilizados en operaciones clasificadas. Este paso posiciona a la empresa en una línea similar a la que ya transitaban otras entidades como OpenAI o la firma xAI.

Esta decisión marca una diferencia notable respecto a la postura mantenida por Anthropic, que se mantiene firme en sus principios éticos. La organización fundada por antiguos miembros de OpenAI prefiere mantener salvaguardas estrictas que limiten el uso bélico de sus sistemas.

El Pentágono busca integrar estas capacidades digitales para optimizar procesos logísticos y de análisis de datos en entornos de máxima seguridad. Los acuerdos firmados implican una colaboración técnica profunda que permite el acceso a infraestructuras de computación avanzadas y modelos de lenguaje.

A pesar de los beneficios económicos que suponen estos contratos, las implicaciones éticas han provocado tensiones internas en las plantillas de los gigantes tecnológicos. Muchos empleados consideran que el uso de estas herramientas en ámbitos militares contradice las promesas originales de transparencia y beneficio social.

Google ha intentado mitigar estas preocupaciones mediante comunicados oficiales que aseguran el mantenimiento de ciertos límites operativos. Sin embargo, la naturaleza opaca de las operaciones clasificadas dificulta la verificación externa de que se cumplan estas restricciones de seguridad.

Ya hubo revuelo cuando el año pasado modificaron sus normas internas para permitir este tipo de usos. Según la empresa californiana, se tendrán que dar usos legítimos para poder usar su IA, pero no se especifica qué entra ahí, dado que la administración Trump es famosa por retorcer las leyes para ejecutar las acciones que necesita llevar a cabo.

La integración de estas herramientas en sistemas de defensa plantea interrogantes sobre la responsabilidad última de las acciones automatizadas. El sector se encuentra en un momento de definición donde los valores corporativos se enfrentan a la necesidad de crecimiento financiero.

Vista aérea del Pentágono. Reuters Omicrono

Los expertos señalan que la tecnología ha alcanzado un nivel de madurez que la hace indispensable para cualquier estrategia de seguridad moderna. Esta realidad obliga a las empresas a elegir entre la neutralidad absoluta o el compromiso con las instituciones de su país de origen.

La resistencia solitaria de Anthropic ante las exigencias gubernamentales

Anthropic se ha convertido en una excepción dentro de la industria al negarse a eliminar las barreras de protección de sus modelos Claude. Su dirección sostiene que no se debe facilitar la vigilancia masiva ni la creación de armamento autónomo sin una supervisión humana real.

Esta determinación ha tenido consecuencias directas en su relación con el Departamento de Defensa estadounidense, resultando en una exclusión de ciertos mercados. El Gobierno prefiere socios que ofrezcan una flexibilidad mayor a la hora de integrar la tecnología en protocolos tácticos y estratégicos.

La presión ejercida sobre las empresas de inteligencia artificial se fundamenta en normativas que datan de mediados del siglo pasado. La capacidad del Estado para intervenir en sectores considerados críticos para la seguridad nacional es una herramienta política de gran calado.

El debate actual no solo se centra en la eficiencia de los algoritmos, sino en quién ostenta el control final sobre sus decisiones. Mientras unas empresas ceden ante las demandas gubernamentales, otras prefieren el aislamiento comercial antes que comprometer sus valores fundacionales.

El contrato de Google, valorado en cientos de millones de dólares, representa una apuesta clara por la integración con el aparato estatal. Esta vinculación asegura una fuente de ingresos estable y un campo de pruebas sin precedentes para sus desarrollos más sofisticados.

Por el contrario, la soledad de Anthropic pone de manifiesto la dificultad de mantener una independencia ética en un mercado altamente competitivo. El sector tecnológico se enfrenta a una encrucijada donde la rentabilidad y la responsabilidad social no siempre caminan de la mano.