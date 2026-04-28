Google va a cambiar para siempre: volverá a rediseñar los iconos de todas sus apps para que sean fáciles de identificar

Google está preparando una variedad de cambios. Además del nuevo diseño de la interfaz de la aplicación de Gemini, su inteligencia artificial (IA), la firma también volverá a rediseñar los iconos de todas sus apps para que sean fáciles de identificar.

Según informan desde 9to5Google, el gigante tecnológico estaría trabajando en un rediseño integral que afectará a Gmail y al resto de aplicaciones de Google Workspace.

De acuerdo con fuentes cercanas al proyecto, la renovación será completa y gira en torno a dos ideas.

La primera es la incorporación del efecto degradado que ya hemos visto en la "G" de Google, Gemini, Home, Fotos o Maps, una elección visual que busca reflejar la creciente integración de funciones basadas en inteligencia artificial.

La segunda clave está en corregir uno de los principales problemas del diseño anterior: la falta de diferenciación entre iconos. Google abandona la obligación de incluir sus cuatro colores corporativos en cada app, apostando por identidades más claras tanto en forma como en color.

Además, en muchos casos desaparece el clásico fondo tipo "página", lo que permite diseños más grandes, reconocibles y con mayor personalidad.

Las aplicaciones de Workspace cambian de diferentes formas. Google Drive simplifica su diseño eliminando el rojo y quedándose con la combinación de verde, amarillo y azul. Su forma exterior se vuelve más redondeada, mientras que el interior mantiene un triángulo más afilado.

Los nuevos iconos de las apps de Google. 9to5google El Androide Libre

En el caso de Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, se mantiene la idea de un color dominante por aplicación, pero con ajustes sutiles.

Docs conserva su formato vertical de hoja, mientras que Sheets y Slides adoptan una disposición horizontal que encaja mejor con el uso real de ambas herramientas.

Meet y Chat también presentan cambios relevantes. La app de videollamadas mantiene la silueta de cámara, aunque ahora con el amarillo como color principal, una decisión que no resulta del todo evidente.

Por su parte, Chat introduce una burbuja de mensaje con forma de píldora y un diseño más expresivo, con guiños al verde característico de Hangouts.

Gmail evoluciona sin romper con su esencia. El icónico sobre en forma de "M" se mantiene, aunque con líneas más suaves y un predominio claro del rojo. De hecho, es la única app del nuevo conjunto que conserva los cuatro colores de Google, lo que refuerza su identidad.

Google Calendar recupera elementos del pasado con un diseño que recuerda a los calendarios físicos tipo "flip". Desaparece el marco multicolor y vuelve el azul como protagonista, en un enfoque claramente continuista.

En Tareas, el icono sigue girando en torno a la casilla de verificación, aunque el conjunto resulta más abstracto. De nuevo, el azul marca la identidad visual, en línea con Calendar.

Keep, por su parte, apuesta por simplificar, eliminando el fondo de página para destacar directamente la bombilla, ahora con mayor nivel de detalle.

Google Voice mantiene su forma básica, pero introduce bordes más redondeados. El uso del verde claro lo acerca visualmente a Chat, reforzando la coherencia del ecosistema.

Por último, Formularios y Sites también se actualizan. Forms abandona la estética de hoja de papel en favor de elementos de selección múltiple, manteniendo el morado como color principal.

Sites, en cambio, pasa de un azul oscuro a uno más claro y adopta un formato horizontal más alineado con su versión de escritorio.

De momento, Google no ha dado un calendario oficial para el despliegue global, pero su presencia en varias aplicaciones sugiere que la actualización se implementará de forma gradual. El rediseño también llegará a la web y a otros espacios donde todavía persiste el antiguo sistema de iconos.