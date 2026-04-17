Europa se va a quedar sin una de las mejores marcas de móviles: la salida de OnePlus está poco menos que confirmada

El final de OnePlus en España y el resto de Europa es un secreto a voces. Aunque la compañía intentó calmar los ánimos a principios de año, cuando aparecieron los primeros rumores del cierre de la división europea, ya parece algo inevitable.

Los propios empleados de la división europea de OnePlus están hablando del cierre como algo hecho, y en LinkedIn están apareciendo las primeras publicaciones de búsqueda de empleo como resultado del despido masivo que se producirá próximamente.

Aunque OnePlus no ha realizado ninguna declaración pública sobre su cierre, la compañía lleva meses sin dar signos de vida; la cuenta oficial de OnePlus Europe en X, por ejemplo, no publica desde julio de 2025, mientras que lo último que la cuenta global ha publicado es unas fotos del Nord 5 el pasado 20 de enero.

Muchos medios se han hecho eco de la situación de OnePlus, y ahora sus empleados están reaccionando a estas informaciones, prácticamente confirmándolas y compartiendo información posiblemente confidencial.

Una de las publicaciones, ya borrada, en LinkedIn afirma que es "un día triste" y hace mención a una nota interna en la que se confirma que "OnePlus Europe está revisando su hoja de ruta regional y estrategia de producto", lo que el empleado interpreta como que, para muchos empleados, "eso significa que vamos a tener que buscar un nuevo trabajo".

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La nota también hace referencia a una nueva "estrategia de producto", que se podría referir a la manera en la que las marcas del Grupo BBK ahora se van a repartir el mercado global. OPPO está ganando importancia dentro del conglomerado, hasta el punto de haber absorbido los equipos de desarrollo de OnePlus y realme, que han pasado a convertirse en marcas relacionadas.

La consecuencia directa es que, para OPPO, puede ser perjudicial tener la competencia en casa. Si bien China tiene un mercado lo suficientemente grande como para vender dispositivos similares bajo diferentes marcas, en Europa no tiene tanto sentido.

Esto encaja con el reciente cambio de estrategia de OPPO, que ha empezado a lanzar más productos en Occidente. Por ejemplo, recientemente la marca anunció el primer móvil de su gama Ultra que llegará a España, el próximo 21 de abril.

Europa no es la única región que se ha visto afectada por este cambio de política. El pasado marzo, el CEO de la división india de OnePlus fue retirado de su puesto apenas unos días después de asegurar que el futuro de la marca en el país estaba garantizado, algo que ya no está tan claro.