La UE cambia las normas: obligará a que los móviles que se vendan en 2027 incluyan esta característica para durar más

En un movimiento que busca transformar por completo el mercado tecnológico, la Unión Europea, que ya prohibió las apps que desnudan mujeres, ha cambiado las normas y ha endurecido sus políticas de sostenibilidad para atacar uno de los grandes problemas de la economía actual: el volumen ingente de residuos electrónicos.

Para ello, y con el objetivo de reducir la huella ambiental y la dependencia de materiales escasos, desde Bruselas han puesto en su punto de mira a los smartphones con fecha de caducidad temprana, que deben llegar a su fin.

El nuevo reglamento de la Unión Europea busca acabar con la renovación constante de terminales, que genera millones de toneladas de basura electrónica al año, obligando a los fabricantes a que sus teléfonos duren más y sean reparables por los usuarios.

El regreso de las baterías extraíbles

El cambio más disruptivo que veremos en los próximos años afecta directamente al corazón de los dispositivos. La normativa europea establece que, a partir de 2027, todos los móviles comercializados en los Estados miembros deberán contar con baterías mucho más duraderas y preparadas para soportar un mayor número de ciclos de carga sin perder capacidad.

Sin embargo, la verdadera revolución reside en la obligatoriedad de que estas baterías puedan ser reemplazadas de forma sencilla por el propio usuario. Este requisito obligará a los fabricantes a abandonar los diseños internos excesivamente complejos que hoy impiden cualquier manipulación casera.

Móvil Xiaomi con carga rápida.

El objetivo de la UE es que nadie tenga que jubilar un teléfono perfectamente funcional simplemente porque su batería ha perdido eficacia o porque el coste de llevarlo al servicio técnico resulta prohibitivo.

Con esta medida, el derecho a la reparación pasa de ser una recomendación a convertirse en una exigencia técnica que alterará el diseño industrial de los próximos lanzamientos. Más allá del hardware puro, el reglamento de la Unión Europea también pone el foco en la longevidad del dispositivo a través del soporte postventa.

De esta manera, ahora las marcas no solo tendrán que facilitar el acceso a piezas de repuesto originales durante un periodo prolongado de tiempo, sino que también estarán obligadas a ofrecer actualizaciones de software durante un ciclo mínimo garantizado.

Esta es, en definitiva, la respuesta directa de Bruselas a la obsolescencia programada, asegurando que un terminal no quede obsoleto por falta de compatibilidad con las aplicaciones modernas.

Aunque las bases legales ya están asentadas, la industria contará con un margen de maniobra para adaptarse a estas exigencias. Los fabricantes disponen de los próximos meses para reconfigurar sus cadenas de producción y logística antes de que la normativa entre en vigor de forma definitiva en 2027.