Google cambia las normas: así va a acabar para siempre con las estafas telefónicas que se hacen pasar por tu banco

Las estafas telefónicas son una de las mayores lacras de la actualidad, y siguen siendo un método sorprendentemente efectivo para robar dinero o datos de los usuarios, haciéndose pasar por organizaciones o empresas conocidas.

No en vano, 3 de cada 10 llamadas en España son un intento de estafa, según datos de ESET España; y aunque ya hay métodos para luchar contra estas técnicas, no siempre son efectivos.

Por ejemplo, muchos móviles Android ya cuentan con la detección de spam y fraude, que automáticamente comprueba si el número de teléfono ha sido denunciado previamente y muestra un aviso al usuario. Pero eso no es perfecto, y no sirve si el atacante es capaz de falsificar su número haciéndolo pasar por el oficial del banco, por ejemplo.

Aquí es donde entra la nueva función que Google está implementando en Android. Se llama "Verified Calls" ("Llamadas verificadas"), y ofrece un mayor nivel de protección al garantizar que la llamada que hemos recibido es real y no un intento de estafa.

El sistema creará una 'lista negra' de números de teléfono que nunca deben ser aceptados en caso de que nos llamen, que podrá ser aumentada y mejorada a través de las apps que instalamos en nuestro dispositivo.

Por ejemplo, si instalamos la app oficial de nuestro banco, esta puede añadir los números de contacto de la compañía a esta lista negra, de tal manera que si un atacante intenta usarlos para contactarnos, la llamada automáticamente será bloqueada.

Función de llamadas verificadas de Android Android Authority

Un detalle muy importante que mucha gente aún no conoce es que el banco nunca nos llamará usando su teléfono de contacto; estos números están pensados únicamente para recibir llamadas de los consumidores y no se pueden usar para realizar llamadas.

Una táctica común entre los atacantes consiste en falsificar su número de teléfono para usar el número de contacto de un banco u otra organización; de esa manera, cuando el usuario busca el número, puede pensar que se trata de una llamada real porque aparece en la página web del banco.

La función de llamadas verificadas de Android evitará automáticamente este tipo de ataques, usando una lista pública de números de contacto de organizaciones gubernamentales y empresas; y las apps que instalemos serán capaces de añadir su propio número a esta lista.

A diferencia del bloqueo de spam, esta funcionalidad formará parte del sistema Android a través de una actualización de los Google Play Services, así que la inmensa mayoría de los usuarios españoles la recibirá cuando sea lanzada oficialmente en el futuro próximo.

Sin embargo, Google aún no ha activado esta funcionalidad, por lo que puede que la presente oficialmente en un futuro evento como el Google I/O 2026 que se celebrará el próximo mes de mayo.