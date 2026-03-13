Ya es oficial: los mensajes de Instagram van a perder protección y la compañía los podrá leer a partir de mayo

En una decisión histórica, Meta acaba de confirmar de manera oficial que va a eliminar el cifrado de extremo a extremo en los mensajes de Instagram, además de borrar los mensajes que ya han sido cifrados en los dispositivos, el próximo 8 de mayo de 2026.

Meta no ha anunciado este cambio de política, sino que está oculto en lapágina de soporte de Instagram; además, algunos usuarios han recibido una ventana emergente cuando han abierto la app, pero sin muchos detalles sobre los motivos tras esta decisión.

Se trata de un giro de 180 grados de Meta, que en los últimos años ha intentado hacer de la privacidad su punto fuerte, expandiendo funciones seguras en todas sus apps, en un intento de dejar atrás la mala fama de cuando la compañía se llamaba Facebook.

El cifrado de extremo a extremo es una de las técnicas más populares para proteger mensajes privados. Consiste en un método por el cual el mensaje es cifrado con una clave especial; solo es posible leer el contenido del mensaje si se recibe esa clave, algo que se hace automáticamente cuando se inicia un chat.

El punto fuerte del cifrado de extremo a extremo es que sólo los participantes de la conversación pueden leer el contenido de los mensajes; incluso si un atacante consigue interceptar nuestra conexión, solo verá contenido cifrado y sin sentido porque no tiene la clave de cifrado.

Esto también significa que la propia Meta no es capaz de leer los mensajes cifrados de extremo a extremo, y por lo tanto, no puede usar el contenido para mostrar anuncios personalizados o para otros fines, como por ejemplo, para entregar el mensaje a la policía en caso de recibir una orden.

El próximo 8 de mayo, todo eso desaparece con la nueva política de Meta. Los mensajes de Instagram podrán ser leídos por empleados y algoritmos de la compañía y compartidos con fuerzas de seguridad del estado, porque no estarán cifrados con la misma fortaleza que ahora.

Aviso de Meta en la página de soporte de Instagram

Por el momento, Meta no ha confirmado si va a implementar algún tipo de protección especial a los mensajes de Instagram, o si estos pasarán a ser enviados sin ningún tipo de cifrado a través de la red; en caso afirmativo, eso significa que un atacante podría interceptar nuestra conexión (por ejemplo, si estamos en una red WiFi pública) y leer nuestros mensajes.

Lo que sí ha confirmado Meta es que va a borrar los chats que ya tenemos en nuestro móvil; el mensaje emergente alerta que, como la función de cifrado de extremo a extremo va a desaparecer, Instagram ya no será capaz de mostrar nuestros mensajes cifrados.

Si no queremos perder nuestros chats, tenemos la opción de descargarlos en nuestro dispositivo antes del 8 de mayo para poder seguir leyéndolos cuando queramos, aunque eso significa que estarán descifrados.

why they doing that pic.twitter.com/ahbuZWVyEv — stupid tech takes (@stupidtechtakes) March 13, 2026

Por el momento, Meta no ha explicado el motivo detrás de este cambio, que ya está generando mucha polémica en redes sociales; algunos usuarios están acusando a la compañía de querer usar los chats para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, además de ayudar en el espionaje de usuarios.

Además, este movimiento ha puesto el foco en el futuro de WhatsApp, cuya característica estrella es precisamente el cifrado de extremo a extremo; la gran duda es si Meta también quitará esta protección en la app de mensajería más popular en España.