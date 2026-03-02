Primeras impresiones del Razr Fold de Motorola: su primer plegable tipo libro que llega con el Edge 70 fusion y moto buds 2

Tras dar a conocer que Motorola apuesta por GrapheneOS, la capa personalizada que salvaguarda la privacidad del usuario, en el ESPAÑOL - El Androide Libre hemos tenido la oportunidad de conocer su nuevo plegable, auriculares y el edge 70 fusion.

El motorola razr fold y edge 70 fusion llegan también con la colección FIFA World Cup 26 y como Partner Oficial de Smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Antes de pasar a conocer a toda la familia de nuevos dispositivos presentados en España, ambas versiones FIFA World Cup 26 destacan por diseños exclusivos que combinan texturas inspiradas en el fútbol y detalles bañados en oro de 24 quilates.

FIFA Heroes es el juego incluido que acompaña a la experiencia de software temática con herramientas para compartir los colores de tu equipo y la app FIFA preinstalada.

El nuevo motorola razr fold que, aparte de destacar por su diseño que otorga una versatilidad muy especial en el trabajo y el día a día, destaca por su pantalla externa de 6,6 pulgadas y la interna de 8,09 pulgadas 2K LTPO.

Motorola razr fold

Estará disponible próximamente en España por 1.999 euros a través de la web de motorola.es.

Atención a su grosor de 4,55 mm cuando está abierto y de 9,89 mm cuando está plegado, aunque un poco lejos de los 8,75 mm del Magic V6 de Honor. Posado en la mano, la verdad que la sensación de ligereza no podía ser mejor para otorgar una gran experiencia frente a otros plegables.

Motorola razr fold

En sus entrañas corre el chip Snapdragon 8 Gen 5 y llega acompañado por 16 GB de memoria RAM.

Es uno de los plegables que destaca por su batería de 6.000 mAh de silicio-carbono y carga ultrarrápida TurboPower de 80 W por cable y 50 W inalámbrica.

En este sentido se enfrenta a otros plegables que han sido presentados recientemente y que están apostando muy fuerte por la capacidad de la batería con la tecnología de silicio-carbono, como sucede con el de Honor.

Su experiencia fotográfica destaca por su sistema de cámaras de 50 Mpx, entre las que destaca la principal Sony LYTIA de 50 Mpx con grabación 8K, teleobjetivo periscópico de 50 Mpx con zoom óptico 3x, y una ultra gran angular, también de 50 Mpx.

Motorola razr fold

IA integrada para ensalzar su productividad gracias a la integración total con Gemini de Google, Microsoft Copilot (para la asistencia rápida) e incluso Perplexity que, al igual que en los Galaxy S26 de Samsung, se encarga de mejorar las funciones de búsqueda.

A destacar herramientas como resúmenes de notificaciones y las transcripciones en tiempo real para convertirlo en un plegable que está al día en la IA generativa.

Un plegable que nos ha sorprendido simplemente al sostenerlo en nuestra mano, no solo por su poco peso o su grosor delgado, sino por el diseño del módulo unibody en el que destaca el módulo de cámaras trasero con sus bordes biselados.

Con acabado de metal cepillado, su placa base sostiene las lentes con un aspecto visual que lo diferencia del resto de plegables que hemos podido probar en EL ESPAÑOL - El Androide Libre.

Motorola razr fold

Habrá que pasarlo por el análisis, sobre todo porque su principal diferencia frente al resto de plegables es su capa personalizada que tira más a lo Android puro.

El motorola edge 70 fusion

Orientado totalmente a los días de la inteligencia artificial generativa en los que nos vemos sumergidos, destaca por sus materiales innovadores, fotografía y sus capacidades de IA.

motorola edge 70 fusion

Desde hoy mismo está disponible el motorola edge 70 fusion de 5.200 mAh por 419 euros y la variante de 7.000 mAh de batería por 439 euros.

El primer móvil con sensor LYTIA 710 de 50 Mpx con OIA (estabilización óptica de la imagen), y acompañado por una cámara ultra gran angular + macro de 13 Mpx y una frontal para selfies de 32 Mpx (graba a 4K).

Pantalla Extreme AMOLED de 6,78 pulgadas a 144 Hz de tasa de refresco y en sus entrañas con el chip Snapdragon 7s Gen 3.

Es un móvil muy resistente, ya que ofrece certificación militar, protección IP69 y cristal Gorilla Glass 7i.

motorola edge 70 fusion

Carga ultrarrápida TurboPower de 68 W para otorgar al edge 70 fusion de la suficiente batería para disfrutar de funciones IA con el ecosistema moto ai que asiste en tiempo real al usuario al analizar la pantalla, mejora el procesamiento fotográfico y crear contenido propio con Image Studio.

Los moto buds 2 y 2 plus

Próximamente se podrán adquirir los moto buds 2 plus en España por 149 euros y los moto buds 2 por 79 euros a través de motorola.es.

motorola buds 2 plus

Los moto buds 2 plus se diferencian por la tecnología Sound by Bose, una función premium de la que carece el modelo base.

Sucede lo mismo con la arquitectura de sonido que brindan los drivers. Los 2 Plus con combinación de drivers de 11 mm con armaduras balanceadas de Knowless, mientras que los buds 2 se pasan a los drivers magnéticos micro planar de 6 mm.

Se sirven de los colores Pantone para hacerse destacar ante la competencia y por su alta fidelidad sonora gracias a sus drivers, audio espacial, soporte LHDC y cancelación activa de ruido (ANC).

Otros de sus importantes aspectos son sus seis micrófonos para llamadas claras con ANC y tecnología CrystalTalk.

motorola buds 2 plus

En la autonomía ambos juegan en distintas ligas, ya que los buds 2 plus se quedan en las 40 horas totales, mientras que los buds 2 sí que cuentan con un poco más: 48 horas y con el extra de la carga rápida.

Por lo que respecta a la IA, se integran en el ecosistema moto ai de Motorola con traducciones en tiempo real, resumen de notificaciones o la capacidad de transcribir reuniones al mantener pulsado el auricular.