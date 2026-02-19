WhatsApp pone fin a los spoilers: los amantes de las series de TV podrán ocultar el contenido de sus mensajes

Tras la nueva integración de WhatsApp, que permite chatear con otras apps de chat, ahora la app de mensajería más instalada en España va a integrar una función que permite marcar spoilers.

En Telegram ya tenemos esta llamativa experiencia que permite ocultar oportunamente un fragmento de texto del resto de usuarios, y aquel que quiera lo puede revelar fácilmente con un simple toque.

En la versión beta 2.26.7.10 de WhatsApp para Android, WaBetaInfo ha descubierto esta nueva función para marcar mensajes como spoilers.

Se hace difícil controlar los chats grupales y en cualquier momento se puede leer desde una barbaridad a cómo acaba el final de la serie de televisión que estemos viendo.

Leído el spoiler, se quita el misterio del final de la temporada de una serie o de una película que queramos ir al cine a verla, así que la integración de esta medida en WhatsApp va a evitar que muchos usuarios se frustren.

Imagen con un texto marcado como spoiler en WhatsApp WaBetaInfo

En WhatsApp, de momento, el desarrollo se limita a los spoilers en los mensajes, aunque en una futura actualización podría contemplarse otro tipo de mensajes como serían las fotos.

La única forma actual en WhatsApp para evitar hacer spoilers es usando la función de ver una foto una vez, aunque se queda para las imágenes, ya que para el texto es prácticamente imposible.

La nueva función de WhatsApp permitirá resaltar un mensaje antes de enviarlo y abrir la opción de Spoiler, que añade automáticamente dos barras verticales antes y después del mensaje.

Una vez enviado, no aparecerá disponible de inmediato en la conversación al estar el contenido del mensaje oculto.

Al igual que en Telegram, habrá que pulsar sobre la burbuja del mensaje para poder leer el mensaje con el contenido que puede echar por tierra cualquiera de nuestras series favoritas.

Esta novedad está en pleno desarrollo por parte de WhatsApp, y se espera que se despliegue próximamente en una nueva actualización para la versión estable.

Por lo que parece, WhatsApp está definiendo cómo los mensajes spoiler ocultan el contenido de texto. Una vez que las pruebas acaben, la función llegaría a todos los móviles para poder controlar quiénes pueden ver esos mensajes con información tan sensible.

Es una de las incorporaciones más interesantes que van a llegar próximamente a la app tras la integración de Meta AI, que ahora mismo está siendo investigada por la Unión Europea al poner trabas al resto de proveedores de inteligencia artificial.