Los pagos móviles vuelven a los relojes de Huawei con Curve Pay: así es el servicio que da soporte a PayPal en España

Tras el lanzamiento de su nuevo plegable, Huawei acaba de anunciar en España que vuelven los pagos sin contacto a sus smartwatches con Curve Pay.

Curve Pay se convierte en la aplicación habilitada para realizar pagos desde los wearables de la compañía china, lo que permite pagos rápidos y seguros.

Este sistema de pagos cuenta con una trayectoria consolidada dentro del ecosistema de HUAWEI, ya que fue una de las primeras soluciones integradas en los móviles del fabricante y se convirtió en una alternativa importante durante la transición a HUAWEI Mobiles Services (HMS).

Curve Pay es la app desde la que se gestionan y ejecutan los pagos y su implementación se apoya en una integración técnica conocida por los usuarios como es HUAWEI Wallet.

Por lo que se facilita su uso para los usuarios que estén acostumbrados a la app de la compañía china y que está integrada de forma consistente en el ecosistema de software de HUAWEI.

Curve Tap to Pay

Curve Pay se caracteriza por una serie de funciones que permiten una experiencia total para los pagos móviles a través de los relojes del fabricante chino.

Permite añadir y usar varias tarjetas desde una única aplicación, y cuenta con una serie de funciones muy útiles para el día como es la propia Go Back In Time, que permite cambiar la tarjeta usada después de realizar una compra, desde la app, hasta 120 días más tarde.

El modo Anti-Vergüenza es otra de sus ventajas en el caso de que un pago se rechace por falta de fondos, ya que se pasará a una tarjeta de respaldo para completar la transacción.

Otra de las ventajas del uso de Curve Pay, frente a otras carteras móviles cuya disponibilidad depende de acuerdos específicos con determinadas entidades financieras, es la vinculación con la mayoría de tarjetas Visa y Mastercard, lo que amplía el soporte y compatibilidad para los usuarios.

Hay otra importante virtud del nuevo sistema de pagos móviles adherido a los smartwatches de HUAWEI: la posibilidad de utilizar PayPal como fuente de financiación, una opción poco habitual en los pagos nativos y que le puede venir de miedo a los usuarios que utilicen ese servicio bancario digital.

Una importante incorporación a los relojes de Huawei tras la desaparición del sistema de pagos Quicko Wallet hace justo dos semanas, y que fue lanzado en junio del año pasado en España.

Un sistema más complicado en alguna vertiente y que ahora se ha sustituido al completo por una solución más flexible y consistente para los usuarios españoles que siguen apostando por la ingeniería detrás de los smartwatches de HUAWEI.