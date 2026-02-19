Messenger va a cerrar en la web y el escritorio: Meta anuncia el adiós a estas versiones de la app de mensajería para siempre

El sector de las apps de mensajería instantánea va a dar un vuelco el próximo mes de abril, cuando las apps de Messenger para web y escritorio dejen de estar disponibles, según ha confirmado la propia Meta.

Hay que tener en cuenta que el cierre de la página y la aplicación de Messenger no significa que el servicio de mensajería vaya a desaparecer para siempre, solo que tendremos que acceder a través de otros métodos.

Por aclarar, lo que Meta ha confirmado en su página oficial de soporte es que la página messenger.com no permitirá enviar mensajes a partir de abril de 2026; aunque la página sigue estando disponible, dentro de unas semanas su funcionalidad básica dejará de estar disponible.

Esta decisión se suma a la que Meta tomó el pasado mes de diciembre, cuando cerró la aplicación Messenger para ordenadores, avisando apenas un par de meses antes; muchos usuarios se pasaron a messenger.com, pero ahora esa opción también va a cerrar en abril.

A partir de entonces, solo tendremos dos maneras de seguir usando Messenger. Por una parte, podremos acceder a la página facebook.com/messages que ofrecerá una interfaz web que podemos usar desde un ordenador o cualquier dispositivo con un navegador web.

Aplicación móvil de Messenger Meta El Androide Libre

Además, Meta ha recordado que la app móvil de Messenger no sufrirá cambios, y que seguirá funcionando como siempre; de esta manera, la compañía quiere simplificar la oferta de apps de Messenger, llevando a los usuarios a estos dos métodos: la sección de mensajería de Facebook, o la app móvil de Messenger.

De hecho, a partir de abril de 2026 la página messenger.com va a redirigir a Facebook, por lo que no tendremos más remedio que usarlo si queremos hablar con nuestros contactos desde el ordenador.

Este cambio va a suponer un empeoramiento del servicio para muchos usuarios, ya que facebook.com/messages carga toda la red social de Facebook en segundo plano, incluso si no la vamos a usar. Si solo usábamos Messenger para hablar con nuestros contactos, ahora estamos obligados a usar también Facebook.

Esto también supone que, si estamos usando Messenger sin una cuenta de Facebook, las opciones ahora son más limitadas, ya que sólo podremos usar la app móvil de Messenger, que es la única que estará capacitada para acceder sin cuenta de Facebook. Ya no podremos acceder a Messenger desde un ordenador sin una cuenta de Facebook.

Se trata de un movimiento que puede parecer sorprendente, pero que encaja con la política de Meta de simplificar su oferta de apps, algo que ya hemos visto con la nueva versión de la app de WhatsApp para Windows, que no es más que la versión web en una ventana propia.