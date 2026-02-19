La imagen viral que refleja la guerra de las IA: los líderes detrás de ChatGPT y Claude se niegan a darse la mano

Sam Altman (centro) y Dario Amodei (der) se niegan a darse la mano durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

La Cumbre de Impacto de la IA de India apenas ha dado comienzo, pero ya está dando mucho que hablar en todo el mundo; aunque tal vez no por las razones que el Primer Ministro, Narendra Modi, hubiera deseado.

El evento ya empezó con polémica, cuando uno de los invitados más importantes, Bill Gates, canceló su aparición tras la revelación de la existencia de lazos entre la Fundación Gates y el criminal sexual Jeffrey Epstein.

De esta manera, los organizadores de la Cumbre y Bill Gates intentaron centrar la atención en los objetivos del evento, debatir el impacto que la IA tendrá en la sociedad y la economía y el potencial para mejorar el estado de la humanidad y el planeta Tierra con esta tecnología.

Pero lejos de establecer una base común para la industria de IA y de demostrar que el sector puede remar en la misma dirección, esta Cumbre ha servido para dejar en evidencia las diferencias de opinión y las brechas que existen entre los principales representantes de esta tecnología.

Nada ha escenificado mejor estas diferencias que la foto ceremonial que abrió las puertas del día más importante del evento; la idea era que los 13 líderes empresariales y políticos presentes uniesen sus manos, motivados por Modi, para dar una imagen de convivencia y unión.

El Primer Ministro indio, Narendra Modi, une a líderes políticos y empresariales durante la Cumbre de Impacto de la IA Reuters El Androide Libre

En la práctica, la foto muestra claramente que no existe semejante unión; en particular, los CEOs de OpenAI y Anthropic han llamado la atención por negarse a unir sus manos, optando por levantarlas por separado dando la ilusión que estaban unidas.

Pero la ilusión ha sido rota fácilmente por los usuarios de redes sociales como X, donde el vídeo en el que Sam Altman de OpenAI y Dario Amodei de Anthropic se esquivan mutuamente ha ganado millones de visualizaciones en apenas unas horas.

Sam Altman, CEO de OpenAI, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

Es un incidente que deja al descubierto la "guerra" en la que están inmersas las compañías de inteligencia artificial, y que va más allá de la simple competencia de mercado; en concreto, OpenAI y Anthropic, dos de las referencias del sector, han dejado bien claro su disgusto mutuo.

Todo empezó cuando Anthropic empezó a ganar terreno durante el 2025, principalmente gracias a las capacidades de su alternativa a ChatGPT, llamada Claude, que ha conseguido superarla en algunos aspectos.

Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

En concreto, Claude Code se ha establecido como una de las mejores alternativas para programar usando inteligencia artificial, algo también conocido como "vive coding"; por su parte, OpenAI no ha conseguido atraer a tantos usuarios con su alternativa, llamada Codex.

La tensión alcanzó su punto álgido durante la pasada Super Bowl, donde Anthropic emitió un anuncio en el que hacía referencia a la llegada de los anuncios a ChatGPT y prometiendo una experiencia superior y sin enlaces patrocinados. Sam Altman se mostró enojado por esta comparativa, calificándola de "deshonesta".

Desde entonces, la guerra entre OpenAI y Anthropic se ha acelerado, hasta el punto de que ambas compañías están lanzando sus nuevos modelos con apenas minutos de diferencia.