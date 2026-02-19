Google Maps cambia para siempre con la nueva vista limitada: qué dejas de ver si no inicias sesión con tu cuenta

Seguimos esperando al nuevo botón que indica el ETA para volver a casa desde la ubicación en la que estemos, y mientras sucede, ahora Google sorprende al forzar al usuario a que inicie sesión en Google Maps para la experiencia completa.

Google Maps permite revisar mapas, localizaciones, fotos y reseñas sin tener la sesión iniciada. Ocurre en la web, ya que se suele recurrir a ella en ciertos momentos para planear viajes o salidas.

Ahora, según 9to5Google, algunos usuarios se están dando cuenta que Google obliga a iniciar sesión para ver las imágenes y las reseñas de Google Maps.

Esta experiencia en la web va a obligarnos a usar la cuenta para acceder a las piezas de información que más nos interesan cuando utilizamos nuestro PC o portátil.

De hecho, se puede ver como aparece una tarjeta de información que avisa al usuario que "está viendo la vista limitada de Google Maps".

La nueva vista limitada de Google Maps 9to5Google

Se pueden leer las razones que da Google, y que van desde los problemas que está experimentando la app al tráfico inusual detectado desde la computadora del usuario o que las extensiones del navegador pueden estar interfiriendo con la experiencia en Google Maps.

Las imágenes que suben los usuarios son una valiosa información para echar un vistazo rápido a algún restaurante que queremos, y sobre todo porque los lugares más populares suelen tener multitud de fotos.

La experiencia normal de Google Maps a la izquierda y la vista limitada a la derecha 9to5Google

Ahora, según comentan varios usuarios desde Reddit, Google Maps solo permite ver una única foto cuando no hemos iniciado sesión con nuestra cuenta.

Esta nueva experiencia de Google Maps en la web ocurre con todas las localizaciones, incluso aquellas con el mayor número de visitas como son lugares emblemáticos de ciudades como Nueva York o Los Ángeles.

Las capturas de pantalla que acompañamos muestran la diferencia entre usar Google Maps con cuenta a hacerlo sin iniciar sesión.

Las reseñas que publican los usuarios también desaparecen como otra de las funciones más especiales de la versión web de la app de Google.

La información en la versión web de Google Maps suele aparecer en la barra lateral, cerca de la parte inferior. Si nos dirigimos al mismo espacio sin inicio de sesión, simplemente la información se oculta.

Habrá que esperar a que Google lance algún comunicado para explicar qué ocurre con esta nueva experiencia limitada de Google Maps en la versión web.