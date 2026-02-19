Gemini va a cambiar para siempre con Google Maps: añade fragmentos de mapas para hacer consultas a la IA

Si Gemini va a transformar la experiencia de Chrome, ahora va a utilizar Google Maps para aportar una pieza valiosa de información al chat con la IA y así preguntar sobre una región del mapa que hayamos seleccionado.

Android Authority ha descubierto la primera integración real de Google Maps en Gemini y que abre una nueva experiencia con el chatbot con IA.

En la versión 17.6.58.ve.arm64 de la app de Google aparece la función de adjuntar Maps dentro de Gemini.

Lo que permitirá que los usuarios puedan añadir una porción específica del mapa directamente en un prompt para hacer consultas basadas en una localización.

Una vez que se adjunta un área del mapa, Gemini puede sugerir restaurantes, atracciones turísticas, hospitales y otros lugares de interés para el usuario.

Imagen de Google Maps en Gemini Android Authority

Es similar a la propia función de Google Maps con "Busca en esta zona", aunque su experiencia se eleva exponencialmente al tener a la IA de Gemini para poder realizar cualquier pregunta, da igual lo compleja o rocambolesca que pueda ser.

Por ejemplo, podríamos marcar el centro de Madrid y hacer una consulta tipo: "Quiero hacer una ruta de tapeo por esta zona, pero ignora las franquicias y los sitios atrapa-turistas".

O este otro: "¿Dónde puedo comer el mejor bocadillo de calamares dentro de este mapa, pero en un sitio al que vayan los madrileños y no los turistas?".

Las posibilidades son infinitas para descubrir nuevas zonas o realizar rutas turísticas, al igual que para buscar tiendas de cómics o incluso la mejor ruta para ir por la sombra y así evitar la luz directa del sol en pleno verano.

Fragmentos de mapas de Google Maps en Gemini Android Authority

Este nuevo desarrollo de Gemini se encuentra en una fase temprana al revelar Android Authority la interfaz completa de selección de mapa.

Cuando se pulsa en la nueva opción de Google Maps en las opciones de adjuntos, Gemini abre una vista completa del mapa con estas opciones:

Un icono de búsqueda en la esquina superior derecha.

El botón con la localización actual en la parte inferior derecha.

Un botón grande de "Explora este área" en la parte inferior.

Se puede acercar o alejar el mapa para cambiar el área seleccionada antes de pasar a adjuntarla al chat.

Finalmente pulsamos sobre "Explorar este área" y la región se añadirá como un archivo adjunto a la ventana de chat de Gemini para pasar a la consulta.

Se incluye también la interfaz de búsqueda para buscar por sitios determinados, o la opción de usar la ubicación precisa para que Gemini ponga el foco en esa localización.

Lo único que de momento no funciona, así que habrá que armarse de paciencia para una nueva experiencia que vendrá de perlas para el próximo verano, ya que parece que estamos frente a una de las mejores novedades de Gemini para la primera mitad de año.