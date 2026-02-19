Gemini 3.1 Pro es oficial: Google anuncia un "paso adelante" para cuando "una respuesta simple no sea suficiente"

La guerra de las IA es más cruenta que nunca, y los competidores no se pueden quedar dormidos en los laureles a riesgo de quedar obsoletos de la noche a la mañana; en ese contexto hay que comprender el lanzamiento de hoy de Google: Gemini 3.1 Pro.

Recordemos que Gemini 3 Pro fue lanzado en España apenas el pasado mes de noviembre, pero ese es tiempo suficiente para que Google considere que merece la pena lanzar una nueva versión.

Sin embargo, esta versión es especial, porque es la primera vez que Google opta por un decimal "0.1", ya que hasta ahora la compañía ha dado saltos de "0.5"; eso supone que esta no es una revisión completa del modelo, sino una mejora y un refinamiento de lo que ya estaba disponible.

Pero que el número de versión no nos engañe: Gemini 3.1 Pro representa un salto importante en muchos aspectos respecto a Gemini 3 Pro y Gemini 1.5 Pro, hasta el punto de que puede competir de tú a tú contra los últimos modelos de sus rivales, como Claude 4.5, GPT-5 o Grok 4.1 en tareas de razonamiento avanzado.

Google presenta Gemini 3.1 Pro como un modelo ideal para "tareas en las que una respuesta simple no sea suficiente", y asegura que representa "un paso adelante en razonamiento".

Los resultados de las pruebas parecen confirmar estas palabras. En el "benchmark" ARC-AGI-2, diseñado para comprobar si el modelo es capaz de resolver patrones lógicos nuevos, Gemini 3.1 Pro logra una puntuación del 77,1%, más del doble que lo que obtuvo Gemini 3 Pro en la misma prueba.

Diferencia de contenido generado por Gemini 3 Pro (izq) y Gemini 3.1 Pro (der)

Gemini 3.1 Pro está basado en el mismo concepto de núcleo de inteligencia ("Core Intelligence") introducido con Gemini 3 Deep Think el pasado mes de diciembre, pero está empaquetado como un modelo de propósito general que será más útil para más usuarios, y no únicamente para investigación avanzada.

Por todo ello, Gemini 3.1 Pro se planta como una alternativa para resolver problemas complejos que requieran de explicaciones largas, síntesis de mucha información, o soluciones técnicas no triviales, según explica Google.

En la práctica, Google afirma que este nuevo modelo es ideal si estamos "buscando una explicación visual y clara de un tema complejo", o bien "una manera de sintetizar datos en una vista simple", además de "hacer realidad un proyecto creativo".

Gemini 3.1 Pro está disponible a partir del día de hoy en la app de Gemini, además de en NoteBook LM, pero únicamente para los usuarios de las suscripciones Google AI Pro y Ultra; además, los profesionales pueden acceder a través de Google AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI y Android Studio.

Por el momento, Gemini 3.1 Pro sólo está disponible en versión previa, ya que Google quiere "validar" esta actualización antes de hacerla disponible a todo el público; esto es un indicador de lo rápido que la compañía está desarrollando nuevos modelos.