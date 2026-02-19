La barra de tareas de Windows 11 no va a volver a ser la misma: Microsoft se contradice y mete IA en la búsqueda con Copilot

Copilot integrado en la barra de búsqueda de la barra de tareas de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Después de algunas de las peores actualizaciones de Windows que hemos visto en mucho tiempo por la cantidad de 'bugs' y elementos básicos completamente rotos, Microsoft prometió grandes cambios para el 2026 a finales del pasado mes de enero, incluyendo una menor apuesta por la IA y una mayor estabilidad del sistema.

Sin embargo, no ha hecho falta esperar mucho para que Microsoft vuelva a las andadas, con otra novedad centrada exclusivamente en fomentar el uso de Copilot, aunque eso suponga ocupar espacio en espacios tan sagrados como la barra de tareas o el explorador de archivos.

Como ha enseñado el director de Microsoft 365, Jeremy Chapman, una futura actualización de Windows 11 integrará la IA de Copilot y los agentes directamente en la barra de tareas, con una ventana emergente que se abrirá para responder preguntas sobre nuestros archivos y realizar acciones automatizadas.

El objetivo de esta actualización, según Chapman, es que seamos "productivos sin cambiar la manera en la que trabajamos"; la lógica es que, si estamos constantemente usando la barra de tareas, tener Copilot y sus agentes disponibles con un clic nos permitirá "movernos más rápido y seguir nuestro flujo de trabajo", ya que no tendremos que abrir otras apps o abrir el navegador.

Al pulsar en la barra de búsqueda, ahora podremos preguntar a Copilot; esta integración buscará en nuestros archivos y en la configuración del sistema para mostrar resultados más apropiados y que no dependen exclusivamente de meter el nombre exacto; por ejemplo, podemos introducir "prompts" para explicar a la IA lo que queremos incluso si nos hemos olvidado del nombre del archivo.

Copilot en la barra de tareas de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

La buena noticia es que esta integración de Copilot en la barra de tareas será opcional; en cualquier momento podremos desactivarla y volver a la búsqueda tradicional. Sin embargo, en Microsoft creen que deberíamos probar Copilot porque es "más rápido y usa menos recursos" que la búsqueda de Windows, según Microsoft.

Agente de Copilot en la barra de tareas de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Microsoft cree que los usuarios van a encontrar una mayor utilidad en Copilot en la barra de tareas, porque pueden hacer cosas como simplemente hacer preguntas relacionadas con sus archivos, y la IA será capaz de obtener la información y mostrarla sin necesidad de abrirlos y mostrárnoslos.

De la misma manera, Copilot en la barra de tareas será el punto de entrada de los agentes, pequeñas aplicaciones basadas en IA especializadas en tareas concretas. Si escribimos "@", aparecerá una lista con los agentes que tenemos instalados, como por ejemplo, Researcher para investigar temas y que está basado en la función Deep Research de ChatGPT. Cuando el agente termine su tarea, se mostrará un icono verde.

Nuevo botón de Copilot en el Explorador de archivos de Windows 11 Microsoft El Androide Libre

Copilot también será integrado en el Explorador de Archivos de Windows, en forma de un nuevo botón que aparecerá en la lista de archivos y que al pulsarlo abrirá una ventana flotante que usará el archivo en cuestión como contexto para una conversación con Copilot.

Por ejemplo, si pulsamos el botón de Copilot en un documento, la ventana puede mostrar un resumen del contenido, contexto relacionado con el tema, y varias opciones de lo que queremos hacer con el archivo, como por ejemplo, abrirlo con la app correspondiente de Microsoft 365.

Microsoft ha confirmado que estas novedades irán llegando a todos los usuarios "a lo largo de las próximas semanas", aunque no ha podido dar una fecha más concreta por el momento.