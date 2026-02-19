Amazfit lanza el T-Rex Ultra 2 en España: 30 días de batería y resistencia extrema para los deportistas más exigentes

Tras el Balance 2 XT, y otros relojes, la marca de relojes inteligentes deportivos Amazfit lanza el T-Rex Ultra 2 en España y el mercado europeo.

La serie T-Rex se enmarca en wearables que se sitúan en entornos especiales ideales para la práctica de deportes extremos y la exploración de largas distancias.

El Amazfit T-Rex Ultra 2 está disponible en la web en España y en distribuidores seleccionados por 549,90 euros.

La durabilidad y la autosuficiencia se convierten en imprescindibles para la supervivencia. Es aquí donde entra en juego el nuevo T-Rex Ultra 2 que parte de una batería de hasta 30 días.

Si se activa alguno de los más de 170 modos deportivos con navegación habilitada, pantalla siempre activa, la máxima precisión del GPS y temperaturas bajo cero, puede llegar hasta las 28 horas.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit

Se debe a la batería de 870 mAh, un 74 % mayor que en el primer modelo de primera generación y sin apenas tocarse el peso, ya que se queda en los 89,2 g frente a los 89 g del T-Rex Ultra.

Lo que ha logrado Amazfit es usar distintos materiales que han reducido su peso, como sucede con los cuatro botones, bisel y parte trasera de la caja en titanio de grado 5, que los hace también más duraderos.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit

La pantalla es otra de las virtudes del nuevo reloj inteligente de Amazfit con una AMOLED de 1,5 pulgadas protegida por un cristal de zafiro resistente a arañazos y un brillo máximo de hasta 3.000 nits.

En torno al software, el Ultra 2 ofrece mapas topográficos gratuitos repletos de detalles y que permiten diferenciar entre caminos de tierra y carreteras pavimentadas.

Lo mejor de todo es que vienen preinstalados de fábrica en el reloj, así que no hay que hacer prácticamente nada, solo disfrutar de su experiencia y seleccionar la región que se verá en la pantalla.

Los mapas de contorno y mapas de pistas de esquí también están disponibles de forma gratuita, aunque habrá que descargarlos al reloj.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit

Una serie de mapas de los que servirse para la geolocalización compatible con 6 sistemas satelitales, y entre los que se incluyen GPS y Galileo.

Posicionamiento rápido y preciso para la navegación paso a paso, mapas en color que facilitan la planificación de rutas y todo sin conexión al funcionar de forma offline.

Si el Amazfit T-Rex Pro 3 contaba con una linterna dual integrada, el Ultra 2 sigue la pauta con brillo ajustable y haz de luz blanca de 200 lux, luz verde de baja interferencia (para uso de gafas de visión nocturna) y otro modo importante: SOS para situaciones de emergencia.

No hay que olvidarse del Boost que produce un flash de 300 lux, perfecto para las expediciones nocturnas.

Un reloj deportivo con los suficientes sensores para medir docenas de métricas de entrenamiento, post y recuperación.

Niveles de fatiga con filtros como diario, semanal, mensual y multimensual, o para aquellos entusiastas de la larga distancia, las vistas de datos de entrenamiento personalizables y la posibilidad de integración con accesorios como la correa Helio Strap o el anillo Helio Ring.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Amazfit

La app Zepp ya cuenta en España con más de 400 apps como GRun for Amazfit (más de 50 métricas de entrenamiento), Biometric Anomaly Detector (posibles sobrecargas físicas), Battery Assistant (duración estimable de la batería durante un modo de deporte), y Mountaineering Oximetry.

64 GB de memoria interna es otro de los datos importantes para llevar en la muñeca de la mano todos los mapas deseados, la música o podcasts favoritos y así doblar la capacidad del anterior T-Rex 3 Pro.