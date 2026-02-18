Revolución en las cámaras de los móviles Galaxy: Samsung adelanta novedades que van más allá de los megapíxeles

La carrera de los megapíxeles en las cámaras de los móviles puede haber llegado a su fin antes siquiera de empezar, o al menos, eso es lo que piensan en Samsung; a pocos días de la presentación de los Galaxy S26, la compañía ha adelantado novedades en fotografía.

Este anuncio parece confirmar lo que ya se había filtrado: que los Galaxy S26 usarán, en su mayor parte, los mismos sensores de cámara que los Galaxy S25, que a su vez ya usaba los mismos sensores que sus predecesores, desde el Galaxy S23.

Por una parte, estas son malas noticias para los aficionados que esperaban que Samsung diese el salto en resolución y calidad de imagen que la competencia ya ha dado; pero en la compañía creen que eso no será necesario gracias al poder de la inteligencia artificial.

En palabras de Samsung, "las cámaras móviles están yendo más allá de la simple captura", y otros factores como la experiencia de captura y el proceso creativo para utilizar las fotos tomadas han ganado más importancia.

En efecto, eso supone que la mayoría de las novedades en fotografía de los Galaxy S26 se centrarán en el software, y concretamente, en el uso de IA para mejorar y editar nuestras capturas de maneras que hasta no hace mucho parecían imposibles.

Samsung ha publicado varios vídeos en los que demuestra esta apuesta de que "la creatividad no debería estar limitada por la habilidad técnica"; en otras palabras, el mensaje parece ser que de nada sirve tener mejores cámaras si no las vamos a aprovechar como queremos, y ahí es donde el punto de fuerte de Samsung, el software, entra en juego.

Samsung presume que todos los usuarios podrán sacar el máximo partido a las cámaras de su móvil, sin importar sus habilidades, "simplemente pidiéndolo con tus propias palabras". Uno de los ejemplos publicados demuestra esto, con la foto de un muffin que ha recibido un mordisco; el usuario puede quitar ese desperfecto y mostrar el dulce como hubiera estado recién sacado de la pastelería.

De la misma manera, la IA podrá añadir elementos a nuestras imágenes que no estaban presentes cuando las tomamos. Eso puede referirse a tanto a utilidades prácticas como a otros aspectos más casuales como creación de 'memes' con nuestras fotos.

De hecho, una de las funciones más útiles que Samsung ha demostrado es la capacidad de crear stickers con nuestras fotos, para usarlos en apps de mensajería como WhatsApp y Telegram.

Pero no es solo una cuestión de modificar la imagen. Samsung también adelanta que podremos crear vídeos con acabado cinematográfico, seguir estrellas en el cielo nocturno o capturar fotos con un gran nivel de detalle incluso en condiciones de poca luz gracias al uso de IA.

Lo mejor es que estas novedades llegarán con OneUI 8.5, que será estrenado con los Galaxy S26 pero que también llegará a los dispositivos actuales de Samsung en el futuro próximo.