El Nothing Phone (4a) y (4a) Pro filtrados al completo: sus especificaciones, los colores y unos precios que se disparan

El 5 de marzo se presentará la renovación de la serie (a) de Nothing con el Phone (4a) y el Phone (4a) Pro. Ahora se han filtrado sus precios, especificaciones y colores.

Según la filtración de Dealabs, el Nothing Phone (4a) se caracterizará por una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz y resolución 1.5K.

El modelo base de la serie ofrecerá cambios en la configuración triple de cámaras de 50 Mpx con hasta zoom digital 70x. En el frontal montaría una de 32 Mpx para las selfies.

Conocida por ser una marca que pone el acento siempre en el diseño, el Phone (4a) mantendrá la interfaz Glyph con 63 mini-LEDs y el panel transparente en la trasera, como otro de los santos y seña del lenguaje de diseño en sus móviles.

Según GSMArena, el Phone (4a) ofrecerá una carga rápida de 50 W por cable, así que va por el mismo camino que su predecesor que se quedó en la misma velocidad.

Del Phone (4a) Pro se han filtrado sus cámaras con la principal de 50 Mpx (Sony) y un zoom digital que alcanzará la cifra de 140x (no logramos a imaginar el propósito, así que esperamos que nos dé alguna sorpresa en su anuncio).

El Phone (4a) Pro se distinguirá por su cuerpo en aluminio y el Glyph Matrix que ya conocemos del increíble Nothing Phone (3), así que en el diseño lo borda para dar la mejor excusa al usuario que quiera pasar al modelo Pro.

Contará con una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas (0,5 pulgadas de diferencia frente al 4a) con resolución 1.5K y una tasa de refresco que pega el salto hacia los 144 Hz (ideal para los gamers).

Aquí viene la peor noticia de la filtración: el precio de ambos modelos que supera ampliamente a sus predecesores.

El Phone (4a) en la variante de 8 GB / 256 GB tendrá un coste de 389 euros en España y Alemania, mientras que la de 12 GB / 256 GB pasa a los 429 euros.

Este modelo se podrá comprar en los colores negro, azul, rosa y blanco. Estamos hablando de una subida, si la filtración está en lo cierto, de 60 euros para la primera variante y de 50 euros para la segunda.

El Phone (4a) Pro se lanzará por 479 euros la variante base de 8 GB y 128 GB, mientras que los 12 GB / 256 GB alcanzan los 549 euros. Llegará en los colores negro, rosa y plata.

El Phone (3a) Pro se lanzó en España por un precio de 459 euros con 12 / 256 GB, por lo que sería 90 euros más para quedar bien claro que Nothing no puede contener los precios, disparados por la RAM.