Google cambia NotebookLM para siempre con las ediciones de diapositivas y su exportación directa a Microsoft PowerPoint
La mejor herramienta de IA pega una transformación total al permitir exportar las presentaciones generadas a otras herramientas para editarlas.
Tras las diversas integraciones que está realizando Google con NotebookLM, ahora el gigante tecnológico ha solucionado una limitación clave de las presentaciones.
Las slides fueron introducidas en junio del año pasado para ampliar la experiencia de una herramienta de IA que saltó a la fama gracias a los resúmenes de audio de las fuentes de datos que se proporcionan.
Hace unas horas, Google ha revelado desde la cuenta oficial de NotebookLM en X (antes Twitter) que la herramienta de IA ahora permite refinar y modificar las diapositivas con un prompt.
Hasta ahora había sido imposible modificar cualquiera de las diapositivas de una presentación generada.
Si no estábamos satisfechos con la generación, la única forma posible era regenerarla de nuevo, con el tiempo que conlleva, y esperando a que la diapositiva apareciese tal como queríamos. Casi como tirar una moneda al aire.
Because you wouldn’t let it slide… these are rolling out today for our most requested feature:— NotebookLM (@NotebookLM) February 17, 2026
Prompt-Based Revisions: Tweak, tailor, and tune your slides just by prompting the revisions you want
PPTX Support: You can now export your Slide Decks (Google Slides coming next!) pic.twitter.com/Uma36PZ9OF
Ahora tenemos las revisiones basadas en prompts. Lo que hacen es que podamos definir o revisar perfectamente cada una de las diapositivas.
En la presentación generada, pulsamos sobre el icono de lápiz y pasamos a una nueva pantalla con el panel lateral con cada una de las slides y en el central la que seleccionemos.
Elegida una, justo debajo podemos introducir un prompt para modificar algún aspecto que no nos haya gustado. Y así haremos con el resto de diapositivas que queramos definir para lograr una presentación más adecuada a nuestras necesidades.
Una vez listas todas las ediciones, pulsamos en el botón de generar la presentación.
En el vídeo compartido por Google se puede ver perfectamente cómo cada uno de los prompts se ejecutan perfectamente para modificar las diapositivas, así que ahora tendremos un control total sobre las slides.
Exporta en formato PPTX
No es la única novedad integrada por Google en NotebookLM, y ahora se permite exportar las presentaciones en formato PPTX.
Es muy importante, ya que el gigante tecnológico permite que ya el archivo generado por IA no se quede "atrapado" dentro de NotebookLM o su ecosistema.
Ahora se convierte en un archivo estándar de Microsoft PowerPoint para que podamos realizar ediciones en el programa de diapositivas más usado del mundo, al igual que en otros.
Google también dejó caer que el soporte a Google Slides llegaría dentro de poco, lo que habilitará que podamos pasarlas a la app de Google.
De lo anunciado por Google, la única pega es que la posibilidad de editar diapositivas se queda para los usuarios que cuentan con la suscripción Pro y Ultra de Google.