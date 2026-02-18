Google acaba de dar un golpe en la mesa en el sector musical: ahora podemos pedir a Gemini que genere canciones

Google continúa mejorando Gemini y ampliando sus capacidades, con la intención de que se convierta en la única app que necesitamos para nuestro día a día; ahora, la inteligencia artificial es capaz de crear canciones a partir de nuestras órdenes.

En efecto, en apenas un instante podemos conseguir una canción personalizada y que se ajuste exactamente a nuestros gustos, y lo único que necesitamos es aportar un texto que explique cómo será el tema, y de manera opcional, una imagen que lo represente.

Parece mentira, pero solo con eso Gemini ahora es capaz de generar un tema musical con letras personalizadas (aunque también podemos crear canciones completamente instrumentales) que podemos compartir a través de mensajería o redes sociales.

El modelo Lyria 3 es el más reciente creado por Google DeepMind para la creación musical, y ahora está integrado en Gemini; podemos entrar directamente en gemini.google.com/music aunque en el momento de escribir estas palabras aún no está activado en España. Google afirma que estará disponible de manera global a lo largo de los próximos días.

La creación de canciones en Gemini difiere un poco de otros modelos, en el sentido de que tenemos una nueva interfaz que nos facilita algo las cosas; por ejemplo, podemos empezar haciendo un "remix" de una canción ya existente, explicando a Gemini cómo queremos cambiarla.

Canción de cumpleaños generada por la inteligencia artificial de Gemini

Por otra parte, si ya tenemos una idea de lo que queremos hacer, podemos pedírselo directamente a Gemini con un "prompt" personalizado que puede ser similar a este:

Crea una [tipo de track: banda sonora, jingle, instrumental, ringtone, etc] de estilo [definir género: pop, rock, techno, jazz, etc.] con influencias de [género 2 opcional, mezclar con otro estilo si se desea un matiz híbrido], pensada para [situación/uso: cumpleaños, motivación, agradecimiento, etc]. La música debe transmitir [emoción principal: tristeza, alegría, alegre, épico, relajante] y la instrumentación debe estar basada en [instrumentos/sonidos clave: guitarra, synths, percusión latina, etc]. Estructura: [breve guía de secciones: intro suave, subida, climax, final corto].

En otras palabras, lo importante es describir la canción que queremos crear de manera detallada, incluyendo detalles como el género musical, o la intención que queremos con el tema, todo ello en una sola descripción coherente.

En los ejemplos que Google ha publicado, nos encontramos con algunas canciones muy curiosas, incluyendo un rap que pide a un amigo (por su nombre) que pague el coste de unas hamburguesas; esto demuestra que esta funcionalidad puede ser usada para crear mensajes personalizados que podemos enviar a amigos, familiares, o personas queridas.

Canción de rap generada por inteligencia artificial en Gemini

Otros ejemplos son más básicos y reflejan sentimientos o sensaciones de una situación en particular, como por ejemplo, un tema instrumental que nos puede servir para concentrarnos en estudiar o una canción que nos motive durante nuestro entrenamiento.

Por supuesto, una novedad como esta va a ser muy polémica, como todas las que pueden tener el potencial de sustituir a personas reales y quitarles el trabajo, en este caso, a los artistas musicales.

Google ha intentado adelantarse a la polémica, asegurando que "creemos firmemente que [esta tecnología] no sustituirá el arte de los músicos ni su trabajo"; en vez de eso, cree que es una herramienta pensada simplemente para "añadir una banda sonora divertida y personalizada" a nuestra vida.

También está la cuestión de los derechos de autor, especialmente en modelos entrenados en contenido comercial; Google afirma que ha colaborado con la "comunidad musical" para desarrollar esta tecnología, teniendo en cuenta "los derechos de autor y los acuerdos".

Tema instrumental para estudiar generado por inteligencia artificial en Gemini

Por ello, Lyria 3 cuenta con herramientas para evitar que se genere contenido que imite demasiado a un artista; por ejemplo, si le pedimos que cree una canción de un artista en concreto, la IA solo lo usará "como inspiración" pero no copiará sus canciones. Pese a esto, Google confiesa que "no es infalible" y ha implementado un sistema de denuncias para propietarios de derechos.

Por último, todas las canciones generadas por Gemini tendrán una "marca de agua imperceptible", para que no se puedan hacer pasar por artistas reales; este es uno de los grandes problemas que se han encontrado en plataformas como Spotify, que se han llenado de nuevas bandas y músicos de la noche a la mañana que solo tienen álbumes generados por IA y de baja calidad.