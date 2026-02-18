Adiós al iPhone: los Xiaomi se van a convertir en los mejores móviles para los usuarios de productos de Apple

Xiaomi está a punto de presentar un "puente hacia iOS" en la nueva versión de su sistema operativo HyperOS 3.1, que confirma que la compatibilidad entre Android y iOS se ha convertido en una de las prioridades de la industria.

La ames o la odies, es innegable que Apple es la marca preferida de miles de millones de personas de todo el mundo; pero pese a eso, siempre ha existido una "barrera" entre iOS y Android, creada por Apple para mantener la exclusividad de su experiencia.

Poco a poco, esa barrera está siendo derribada con varios proyectos que buscan mejorar la compatibilidad entre ambos sistemas; por ejemplo, con la alianza histórica entre Google y Apple para facilitar el cambio de móvil, o la llegada de AirDrop a los móviles Pixel.

Pero todo esto se queda corto comparado con lo que Xiaomi está preparando y que, según la última filtración, presentará durante el próximo MWC 2026 de Barcelona que se celebra a principios del próximo mes de marzo.

Según ha revelado XiaomiTime, durante esta feria Xiaomi presentará la nueva versión global de su sistema operativo basado en el código de Android, HyperOS 3.1, y las principales novedades se centrarán en mejorar la integración con el ecosistema de Apple, hasta el punto de que podremos decir adiós al iPhone si queremos.

Este "puente hacia iOS", como ha sido descrito, nos permitirá usar y conectar con dispositivos de Apple desde nuestro móvil Xiaomi, con una experiencia similar a la de un iPhone.

Soporte de AirPods de Apple en un móvil de Xiaomi XiaomiTime El Androide Libre

Por ejemplo, los móviles Xiaomi ganarán soporte completo de AirPods, los auriculares inalámbricos de Apple; cuando los conectemos con nuestro smartphone, aparecerán con los niveles de batería correctos y una imagen del producto, como si los hubiésemos conectado a un iPhone, y tendremos acceso a un menú de configuración propio.

Eso también supone que tendremos acceso a funciones como Buscar que nos permite localizar los AirPods usando la red Find My de Apple, que incluye la opción de reproducir un sonido para encontrarlos más fácilmente o mostrar direcciones hacia su localización actual.

La integración con la plataforma de Apple también supone que podremos recibir las llamadas de nuestro iPhone en un dispositivo Xiaomi; por ejemplo, en nuestra tablet u ordenador, sin necesidad de coger el móvil.

Otra funcionalidad que será demostrada es la transferencia de archivos al estilo AirDrop entre dispositivos iOS como iPhone o iPad y dispositivos Xiaomi como smartphones y tablets, de manera rápida y segura.

Estas son sólo algunas de las funcionalidades que Xiaomi ya ofrece en China pero que hasta ahora no están disponibles en el mercado global; el anuncio en el MWC será que la nueva versión de HyperOS empezará a estar disponible en beta para los usuarios españoles y del resto del mundo, con estas funciones de Apple.

Esta no es la primera vez que Xiaomi se integra con los productos de Apple; su primer coche eléctrico, el Xiaomi SU7, destacó por su integración con Apple CarPlay y por apelar a los conductores con iPhone con una experiencia tan completa como la que tienen los usuarios de Xiaomi.