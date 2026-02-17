El interior de los coches va a cambiar para siempre: China se suma al Euro NCAP en el adiós a las pantallas para todo

Estamos a las puertas de una nueva revolución en el diseño del interior de los automóviles, un importante giro respecto a la moda de las pantallas táctiles que ha dominado al sector en los últimos años.

El primer país que va a hacer ilegal el uso de pantallas táctiles para todos los controles del coche va a ser China, algo irónico teniendo en cuenta que sus marcas fueron de las primeras en dar el salto a esta tecnología.

Pero tal vez precisamente por eso, en China se han dado cuenta antes que nadie de los problemas que acarrea depender de las pantallas para todo; hasta el punto de que el gobierno chino va a obligar a la industria a dar marcha atrás, al menos en algunos aspectos.

La nueva reglamentación (vía CarNewsChina) consiste en una revisión del estándar nacional chino relacionado con los componentes de control del automóvil, que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT) va a convertir en obligatoria para todos los nuevos vehículos a partir del 1 de julio de 2027.

El objetivo de la nueva norma es reducir la dependencia en las pantallas para todas las acciones dentro del vehículo, algo que puede aumentar la cantidad de distracciones al volante y provocar serios problemas cuando los sistemas fallan.

Como resultado, el MIIT hará obligatorio el uso de botones para funciones básicas, que siempre deberán estar al alcance de la mano del conductor y ser usables "a ciegas", sin apartar la vista de la carretera, algo que no es posible con una pantalla táctil porque su interfaz está constantemente cambiando según las necesidades y el contexto.

En concreto, la lista de controles que pasarán a ser físicos es la siguiente:

Intermitentes y luces de emergencia

Claxon

Limpiaparabrisas y funciones relacionadas como desempañado.

Subida y bajada de las ventanillas

Selección de marcha; se prohíbe de manera explícita cambiar de marcha con una pantalla táctil.

Activación y desactivación de funciones de ayuda a la conducción (ADAS)

Botón de llamada de emergencia (eCall)

Interruptor de corte de potencia (sólo para vehículos eléctricos)

La nueva reglamentación también define de manera exacta las dimensiones mínimas de estos controles, de 10 x 10 mm, para evitar que los fabricantes implementen controles demasiado pequeños e inaccesibles.

Estos controles también deberán tener algún tipo de "feedback" táctil o sonoro que nos indique que lo hemos pulsado, como por ejemplo, un relieve o un clic. Por último, será obligatorio que estos mandos sigan funcionando incluso si la pantalla central deja de hacerlo por cualquier razón.

Interior de un coche eléctrico de Geely Geely El Androide Libre

De esta manera, el MIIT quiere atajar los principales problemas que los conductores se han encontrado con las últimas generaciones de coches chinos, como las distracciones, los fallos del sistema operativo o incluso la moda de priorizar la estética sobre la ergonomía y la facilidad de uso.

No en vano, prácticamente todos los nuevos coches chinos dependen casi en exclusiva de una o varias pantallas táctiles para todos los controles, lo que permite ofrecer un aspecto futurista y aparentemente avanzado, aunque en realidad represente un ahorro en los costes para el fabricante.

Aunque pueda parecer que este será un duro golpe para las marcas chinas, en realidad la mayoría de los grandes fabricantes, como BYD, Geely y GWM, han participado en la redacción de las nuevas reglas, lo que indica que la industria china ya se está preparando para aplicar los cambios en los modelos del 2027.

Los requisitos del MIIT son similares a los adoptados por el Euro NCAP para todos los coches lanzados durante el 2026 en adelante. Sin embargo, hay que recordar que el Euro NCAP no es una organización gubernamental, y por lo tanto, no puede obligar a los fabricantes a modificar sus coches como sí hará el gobierno chino.