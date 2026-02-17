Los comentarios de YouTube han desaparecido, no te pasa solo a ti: la nueva medida contra los bloqueadores de anuncios

La cruzada de Google contra los bloqueadores de anuncios continúa; pese a que la compañía ya ha limitado mucho el potencial de estas extensiones en Chrome, siguen siendo muy usadas, especialmente en YouTube.

La última medida contra los usuarios de bloqueadores de anuncios es una de las más polémicas que hemos visto: eliminar funciones básicas de YouTube como los comentarios y las descripciones de los vídeos.

En la última semana, varios usuarios están usando redes sociales y plataformas como Reddit para quejarse de que los comentarios han desaparecido de todos los vídeos que ven en YouTube.

En concreto, en vez de mostrarse la lista de comentarios, solo se muestra un mensaje de que "los comentarios están deshabilitados", como si el creador del vídeo los hubiera quitado por su cuenta, algo que es posible.

Sin embargo, si visitan el mismo vídeo usando otro navegador o desde el móvil, pueden comprobar que el vídeo tiene comentarios. De la misma manera, la descripción del vídeo también ha sido eliminada para estos usuarios.

Lo único que tienen en común todos los afectados es que son usuarios de bloqueadores de anuncios, extensiones que son capaces de eliminar la publicidad de las páginas web antes de que se cargue por completo.

Ejemplo de vídeo de YouTube sin comentarios ni descripción Instantanea | Reddit El Androide Libre

Como es lo habitual, Google no ha realizado declaraciones al respecto; este tipo de "experimentos", como la compañía los llama, suelen ser muy limitados y afectan a una pequeña cantidad de usuarios antes de ser implementados de manera global.

Esta no es la primera vez que Google empeora la experiencia de YouTube en sus intentos de convencer a los usuarios de que dejen de usar bloqueadores de anuncios o que compren una suscripción de YouTube Premium.

Por ejemplo, durante unas semanas del pasado mes de junio, los vídeos se dejaron de reproducir completamente si teníamos una extensión bloqueadora instalada, mientras que en otras ocasiones ha obligado a "tragarse" anuncios de más de una hora para ver un vídeo.

En todos esos casos, la solución era desactivar el bloqueador de anuncios o comprar una suscripción de YouTube Premium, que elimina los anuncios de la plataforma a cambio de un pago de 13,99 euros al mes (o 7,99 euros al mes por YouTube Premium Lite).

Sin embargo, y de manera sorprendente, en esta ocasión incluso los usuarios que tienen YouTube Premium están siendo castigados por usar bloqueadores de anuncios y tampoco pueden ver los comentarios.

Esto es sorprendente porque, en ocasiones anteriores, Google ha permitido el uso de bloqueadores de anuncios a usuarios de Premium; esto puede indicar que la compañía quiere eliminar completamente esta práctica, al menos si queremos ver vídeos.