Qué ofrece Xiaomi Care y qué incluye en España este seguro para tus dispositivos

En España Xiaomi ha sido una de las marcas más importantes de móviles en los últimos 10 años. Incluso antes de su llegada oficial en 2017 tenía una base de usuarios muy fieles.

Esto ha sido así, además de por la ya famosa relación calidad y precio de sus productos, por su enorme ecosistema, que actualmente incluso incluye electrodomésticos de gran formato.

Pero los móviles siguen siendo el centro del negocio, y en los últimos tiempos hemos visto cómo las marcas se preocupan mucho de destacar la resistencia de los mismos.

La propia Xiaomi lo ha hecho con los Xiaomi Redmi Note 15 Series. Pero ante el incremento en el uso de los móviles para actividades cotidianas, laborales y de ocio, surge la necesidad de contar con un respaldo extra que garantice la durabilidad de estos equipos.

Xiaomi Care se presenta como una solución integral diseñada para ofrecer tranquilidad a los propietarios de terminales de la firma, permitiendo que el uso diario no esté condicionado por el miedo a posibles accidentes o averías inesperadas.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ Álvarez del Vayo El Androide Libre

La propuesta de la marca se centra en eliminar las preocupaciones derivadas de daños accidentales, especialmente aquellos que afectan a los componentes más vulnerables y costosos de reparar, como las pantallas.

Principales beneficios de Xiaomi Care

La estructura de este servicio de asistencia está diseñada para cubrir diversas necesidades que pueden surgir a lo largo del tiempo.

Los usuarios que deciden contratar este soporte acceden a una serie de ventajas exclusivas que no suelen estar disponibles en los servicios técnicos de terceros.

Protección contra rotura de pantalla : Uno de los incidentes más comunes es la caída accidental que resulta en un panel fracturado. Este servicio permite la sustitución de la pantalla dañada por una original de fábrica.

: Uno de los incidentes más comunes es la caída accidental que resulta en un panel fracturado. Este servicio permite la sustitución de la pantalla dañada por una original de fábrica. Extensión de garantía : Más allá del periodo legal obligatorio, este plan ofrece una prolongación del tiempo de cobertura ante defectos de fabricación o fallos técnicos internos.

: Más allá del periodo legal obligatorio, este plan ofrece una prolongación del tiempo de cobertura ante defectos de fabricación o fallos técnicos internos. Soporte técnico oficial: Todas las reparaciones son realizadas por técnicos certificados que conocen profundamente la arquitectura de cada modelo.

Todas las reparaciones son realizadas por técnicos certificados que conocen profundamente la arquitectura de cada modelo. Uso de piezas originales: Se garantiza que cada componente sustituido sea una pieza auténtica, manteniendo el rendimiento y la integridad del dispositivo original.

Daño accidental o daño accidental y robo

Xiaomi ha optimizado sus procesos para que el cliente no tenga que enfrentarse a trámites burocráticos excesivos en momentos de estrés tras un accidente con su terminal.

El proceso de activación suele realizarse de forma simultánea a la compra del dispositivo o en un periodo muy breve posterior a la misma, asegurando que el teléfono esté protegido desde sus primeros días de uso.

Hay dos opciones, una que cubre el daño accidental y otra que también asegura el robo del terminal. Obviamente el precio de esta última es mayor.

Xiaomi Care El Androide Libre

En el primer caso los precios van desde los 13 euros del Xiaomi Redmi Note 15 a los 89 euros del Xiaomi 15T Pro. En el segundo caso de los 59 a los 119 euros.

Cuando ocurre un siniestro, el sistema de atención al cliente guía al usuario paso a paso. La logística está preparada para gestionar la recogida y entrega del terminal, minimizando el tiempo en que el propietario se encuentra sin su dispositivo.

Esta eficiencia operativa es lo que marca la diferencia en un mercado tan competitivo, donde el servicio posventa es tan valorado como el producto en sí mismo.

Al evitar acudir a centros de reparación no autorizados, el usuario previene problemas futuros como la pérdida de la estanqueidad en modelos resistentes al agua o fallos en la calibración de los colores en pantallas no oficiales.

La precisión técnica es un pilar fundamental de Xiaomi Care, lo que se traduce en una mayor longevidad del producto y, por extensión, en un beneficio económico a largo plazo, ya que conserva mejor su valor de reventa.