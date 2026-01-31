Xiaomi ya vende miles de coches al año en Europa, y eso que aún no ha desembarcado en nuestro continente

España ha sido testigo directo de cómo la llegada de Xiaomi al sector de los móviles en occidente hace menos de una década sacudió por completo el statu quo de aquel momento.

Y parece que veremos algo similar con sus coches, una industria que, hasta hace muy poco, parecía reservada exclusivamente a los fabricantes de automóviles tradicionales.

Lo que estamos presenciando en la actualidad no es un evento aislado, sino la repetición de una situación que la compañía china ya vivió en el mercado de la telefonía móvil.

El reciente hito de superar en ventas en Europa a una marca con tanta solera como Alfa Romeo en el mercado europeo es solo la confirmación de que el gigante tecnológico ha descifrado el código del consumo moderno.

Para entender lo que ocurre hoy con el Xiaomi SU7, es necesario echar la vista atrás. En el año 2016, Xiaomi no contaba con una presencia oficial ni tiendas físicas en España, y su nombre era apenas conocido por el gran público.

Xiaomi SU7 Max Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sin embargo, en los foros especializados y entre los entusiastas de la tecnología, la marca ya era un gigante.

Muchos usuarios españoles no dudaban en recurrir a la importación directa desde tiendas en China, asumiendo riesgos de aduanas y tiempos de espera prolongados, solo para tener en sus manos un dispositivo que ofrecía prestaciones de gama alta a un precio imbatible.

Esa fidelidad y ese interés por la innovación accesible son exactamente los mismos motores que están impulsando su división automotriz.

La historia se repite: el consumidor no solo busca un medio de transporte, busca integrarse en un ecosistema digital que ya conoce y en el que confía. La transición de vender smartphones a vender sedanes eléctricos se ha hecho de forma tan natural que ha pillado desprevenidos a los fabricantes europeos.

Cifras que hablan de un cambio de era

Los datos recientes indican que la progresión de la marca es imparable. Al analizar el mercado europeo, se observa cómo una empresa que acaba de aterrizar en el asfalto ha logrado adelantar a firmas históricas.

Este fenómeno se apoya en varios pilares fundamentales que explican por qué el público está respondiendo con tanto entusiasmo:

La integración total con el sistema operativo HyperOS, que permite una conectividad sin precedentes entre el coche y el hogar.

que permite una conectividad sin precedentes entre el coche y el hogar. Una capacidad de producción masiva gracias a plantas altamente automatizadas que reducen los tiempos de entrega.

gracias a plantas altamente automatizadas que reducen los tiempos de entrega. Una estética cuidada que compite directamente con berlinas deportivas de lujo pero a una fracción de su coste.

cuidada que compite directamente con berlinas deportivas de lujo pero a una fracción de su coste. La confianza de marca construida durante años a través de sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos.

La llegada de los coches de Xiaomi a Europa se realiza mediante importadores, tiendas que se centran en traer coches que sus clientes piden expresamente.

Coches de importación en Europa EV Marketplace El Androide Libre

Más de 3.200 unidades de vehículos de Xiaomi han llegado a Europa durante 2025. Y, en el caso de España, Xiaomi es la marca más demandada desde China en portales como EV Marketplace.

El espejo de Alfa Romeo y la nueva competitividad

Que Xiaomi ya venda más coches en Europa que Alfa Romeo es un golpe de realidad para la industria del Viejo Continente.

Mientras que las marcas tradicionales se centran en el legado y la herencia mecánica, el nuevo competidor se enfoca en el software y la experiencia de usuario.

Al igual que ocurrió en 2016, cuando la llegada oficial de la marca a las calles españolas provocó colas interminables en sus tiendas, el despliegue internacional de sus vehículos promete alterar las cuotas de mercado de forma permanente.