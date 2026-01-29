Samsung revoluciona los arreglos de móviles en España: Samsung Care+ ahora tiene reparaciones ilimitadas

Si vamos a comprar uno de los nuevos smartphones Galaxy, algo que deberíamos tener en cuenta es si nos merece la pena el servicio Samsung Care+ de soporte extendido, y ahora, la compañía nos lo acaba de poner más fácil.

Y es que Samsung ha anunciado una mejora general de Samsung Care+ en España y otros 16 mercados europeos, por el que los usuarios podrán obtener nuevas prestaciones y servicios en sus dispositivos Galaxy.

En concreto, una de las grandes novedades es la cobertura ilimitada por daño accidental; en otras palabras, podemos reparar nuestros dispositivos todas las veces que hagan falta.

Aunque parezca mentira, Samsung ha confirmado que las reparaciones por daños accidentales pasan a ser ilimitadas; no importa el número de incidencias que acumulemos, los dispositivos Galaxy serán reparados de manera certificada por Samsung.

Este es un gran cambio respecto al funcionamiento de Samsung Care+ hasta ahora, que tenía una limitación de dos reparaciones al año, y ahora no tenemos que volver a pensar en eso.

En concreto, los "daños accidentales" se refieren a los golpes, caídas y derrames de líquidos que haya podido sufrir nuestro dispositivo.

Además, se ha simplificado la franquicia, que ahora aplica un coste uniforme con independencia del tipo o la gravedad del daño.

Y da igual si el móvil se nos rompe mientras estamos de viaje; Samsung Care+ ahora ofrece cobertura completa tanto en el país de origen como en el extranjero, por lo que ya no tenemos el límite anterior de 60 días por viaje.

Samsung Care+ Samsung

Otra novedad importante se encuentra en las nuevas opciones para conseguir Samsung Care+; ahora podemos optar por el pago mensual, es decir, que obtendremos estas ventajas siempre y cuando tengamos la suscripción activa.

El pago mensual ofrece cobertura de hasta 60 meses, y la gran ventaja es que permite la cancelación en cualquier momento. Por otra parte, se sigue ofreciendo la opción de duración fija, de dos años con pago único.

Los usuarios de Samsung Care+ pueden acceder a centros de reparación con atención presencial para reparaciones rápidas, si están disponibles; se realizan en servicios técnicos autorizados por Samsung con piezas originales.

Para mejorar el soporte, Samsung ha abierto 175 nuevos centros de reparación presencial para clientes Care+, y se abrirán más próximamente; también tenemos la opción de enviar el dispositivo y Care+ gestionará la recogida y entrega.

Esta "evolución" de Samsung Care+ está disponible para usuarios de smartphones, tablets, wearables y ordenadores Galaxy, según ha confirmado la propia compañía, y a partir del 29 de enero de 2026.