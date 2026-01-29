El precio de los Galaxy S26 en Europa se filtra: el mejor flagship de Samsung costaría menos que el S25 Ultra

La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra va a ser uno de los reclamos de venta más importantes para los móviles de Samsung, aunque la jugada maestra será mantener los precios de la serie según se ha filtrado hace horas.

El filtrador Roland Quandt publicó hace unas horas en Bluesky que el precio de los modelos base de los Galaxy S26 será idéntico al Galaxy S25 en su lanzamiento, al menos en el mercado europeo.

En su publicación se puede leer que el Galaxy S26 Ultra incluso sería más barato, costando unos 100 euros menos en los modelos de 256 y 512 GB.

El precio que se mantendría sería el modelo de 1 TB sin cambios aparentes, por lo que se convierte en una gran noticia tanto para los usuarios que quieran renovar su flagship como para los intereses del fabricante coreano.

Quandt sigue afirmando que Samsung también está notando la presión de los precios de la memoria, y señala que la compañía está absorbiendo el incremento de costes para mantener los precios de los Galaxy S26 sin cambios.

Filtración de las fundas UAG de los Galaxy S26 Evan Blass

De lo que deberíamos olvidarnos es de ofertas gratuitas al reservar de antemano cualquiera de los móviles de la serie Galaxy S26.

Quandt señala que la fuente de la información está basada en "datos de minoristas de un país que no usa el euro".

La estabilidad de precios interanual, según Android Authority, no garantiza que los precios se mantengan igual en países como Estados Unidos.

De todas formas, alivia saber que la próxima generación de móviles flagship de la compañía coreana podría librarse de la inflación sufrida por la RAM para acometer la gran demanda por parte de la IA.

Se filtran las fundas de los Galaxy S26

El conocido filtrador Evan Blass, según Phone Arena, ha compartido imágenes de las fundas UAG de los tres modelos Galaxy S26.

Confirman el diseño que ya se ha conocido anteriormente y que se aleja de los Galaxy S25. Sobre todo en el Galaxy S26 Ultra que dice adiós a las "gotas de agua" de los anteriores Ultra.

Hay otro detalle sumamente importante en el Galaxy S26 Ultra y es la adopción de unas esquinas más curvas que su predecesor.

Y ahora los tres modelos cuentan con un módulo de cámaras para los sensores, aunque con la forma de píldora.

El más llamativo de todos es el del modelo Ultra con esa forma repleta de curvas por los cuatro laterales que dibujan el nuevo concepto de diseño.

Hay otro dato a tomar muy en cuenta en las fundas, y es otro guiño a la carga Qi2 con las bobinas de carga inalámbrica en cada una de las trs fundas.

El dato más peculiar es la píldora inferior en la funda del Galaxy S26 Ultra como un imán con orientación vertical que serviría para que accesorios como baterías externas o cartera se mantengan rectos.