WhatsApp va a cambiar para siempre: ahora tendrás que pagar para conseguir la misma experiencia de siempre

El 2026 será el año en el que uno de los mayores bulos de la historia de Internet se hará realidad: "WhatsApp va a ser de pago pronto". Un mensaje que no era más que otra cadena con información falsa pero que ha resultado ser profética, más o menos.

Todo apunta a que, en efecto, pronto habrá un WhatsApp de pago en España; sin embargo, no será obligatorio pagar para seguir usando la app, que será gratuita siempre, aunque no con la misma experiencia.

La última versión beta de WhatsApp incluye referencias a una suscripción de pago para eliminar los anuncios de la app; los usuarios que realicen el pago mensual no tendrán que soportar este contenido no deseado.

En efecto, algo que mucha gente no sabe es que WhatsApp está preparándose para meter anuncios en la app, una de las decisiones recientes más polémicas de Meta que incluso ha llegado a llamar la atención de la Comisión Europea.

De hecho, originalmente el plan de Meta era empezar a meter anuncios en WhatsApp a lo largo del pasado 2025, pero las posibles implicaciones para la privacidad y el interés de reguladores europeos obligó a la compañía a retrasar esta novedad al 2026.

Anuncios en WhatsApp El Androide Libre

Los anuncios de WhatsApp primero aparecerán en las pantallas de Estado y Canales, en diferentes formas para intentar atraer a los usuarios a nuevos productos y servicios.

En el caso de los Canales, empezaremos a ver "canales promocionados" marcados como "Publicidad", que los creadores de los canales podrán usar para fomentar las suscripciones y aumentar la cantidad de usuarios que leen su contenido.

Los anuncios también aparecerán en los estados, en forma de vídeos y de manera orgánica junto con los estados de los usuarios que seguimos.

En respuesta a las preocupaciones por la privacidad y el posible uso de los chats privados para generar anuncios personalizados, WhatsApp ha prometido que los anuncios no aparecerán en los chats ni los grupos y tampoco leerán los mensajes para mostrar anuncios.

Por supuesto, lo primero que mucha gente habrá pensado cuando todo esto se anunció es "¿Cómo quitar los anuncios de WhatsApp?" y Meta va a tener la respuesta, aunque es posible que no nos guste.

Gestión de las suscripciones de pago en WhatsApp WABetaInfo El Androide Libre

La última versión beta de WhatsApp tiene la respuesta a esa pregunta, como muestran en WABetaInfo; en concreto, la versión 2.25.21.11 ya tiene varias pantallas dedicadas a cómo gestionar la suscripción.

Los usuarios podrán obtener la suscripción a WhatsApp directamente desde la Play Store de Google, y de la misma manera, podrán cancelarla en cualquier momento junto con el resto de sus suscripciones en la plataforma de Google, aunque este proceso puede durar hasta 15 minutos según uno de los mensajes.

La suscripción de WhatsApp estará disponible únicamente en la Unión Europea y el Reino Unido, y es un intento de Meta de cumplir con la regulación relacionada con los anuncios personalizados y el uso de datos, ofreciendo una alternativa que no los tiene, aunque sea de pago.