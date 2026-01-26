Obtener el certificado digital cambia para siempre: fácil, rápido y desde casa con el nuevo sistema de acreditación

Solicitar el certificado digital a través de la videollamada ha facilitado en gran medida su obtención para pasar a instalar apps como Mi Carpeta Ciudadana, pero hasta ahora había que hacerlo con la presencia de un agente en horario de oficina. Todo ha cambiado.

SEPE ha anunciado una importante mejora en la operativa para obtener este documento digital al realizar el proceso de verificación por videollamada de forma automática.

Lo que significa que se evita esperar a la cita que se daba anteriormente para que el agente se conectara a una hora bajo un horario específico (generalmente de lunes a viernes).

Ahora el proceso se divide en cuatro pasos que facilitan su solicitud enormemente después de realizar ciertas acciones que exigen el uso del DNI o la verificación de la persona mediante biometría facial.

Lo primero es instalar el software desde el área de Descarga del Configurador FNMT desde la web de la FNMT.

Se descargará el configurador dependiendo del sistema operativo del PC o portátil que usemos, ya sea Windows, Mac o Linux.

El segundo paso es la solicitud vía internet del Certificado desde la web de FNMT para introducir datos como el DNI y establecer una contraseña nueva para solicitar el Código de Solicitud.

Solicitud del certificado digital vía internet

Este código será requerido para acreditar la identidad y posteriormente a la hora de descargar el certificado digital.

El tercer paso, una vez que estemos en posesión del Código de Solicitud, es pasarse por la web de FNMT o a través del correo electrónico donde se reciba el código de solicitud.

El proceso de video-identificación

En este correo aparece el enlace que da acceso al servicio de identificación remota por vídeo. Lo único que quedará será validar el número de teléfono móvil con un SMS que habrá que confirmar para seguir con el proceso.

Finalmente se pasa al proceso de video-identificación que requiere activar la cámara del móvil y tener a mano el documento de identidad.

Imagen que muestra el proceso de mostrar el DNI a cámara FNMT

Antes de la grabación se recomienda estar en un lugar luminoso y tener activado el giro automático del móvil.

Durante la grabación habrá que mostrarlo por ambas caras, se tomará una captura y se grabará un vídeo.

Se hará un reconocimiento mediante biometría facial para verificar a la persona titular del documento de identidad.

Hay otro paso y es una prueba de vida para comprobar que se trata de una persona real.

En las próximas 48 horas hábiles la identificación automática será atendida y se recibirá un correo de aviso con la aprobación o rechazo de la misma.

Este servicio de vídeo-identificación tiene un coste de 2,99 euros + impuestos. Lo que es gratuito es el certificado.

Se recibirá el certificado digital por correo electrónico para descargarlo y pasar a instalarlo en el móvil. Lo que se recomienda, como paso final, es hacer una copia del mismo.