El nuevo Galaxy S26 más barato va a cambiar para siempre el almacenamiento: nueva filtración de Samsung

El 2026 puede ser uno de los peores años para cambiar de móvil, por las subidas de precio que se esperan por el encarecimiento de la memoria RAM, culpa de la gran demanda generada por la inteligencia artificial.

Afortunadamente, hay una marca que puede ser nuestra salvación si queremos comprar un nuevo smartphone: Samsung. La compañía coreana se ha propuesto como objetivo evitar una subida de precios en los Galaxy S26 a toda costa.

La consecuencia directa es que los Galaxy S26 no serán muy diferentes de los Galaxy S25, pero eso no significa que no vaya a haber mejoras de 'hardware', como por ejemplo, en el nuevo procesador, o, como se ha revelado ahora, en el almacenamiento.

Y es que la última filtración del Galaxy S26 revela que el modelo más barato de la gama dará el salto a los 256 GB de almacenamiento interno como base, el doble de lo que se ofrecía hasta ahora.

El Galaxy S25 más barato está disponible con únicamente 128 GB de almacenamiento, algo que recibió algunas críticas en su día pero que sigue siendo algo relativamente común para recortar en costes.

El cambio ha sido descubierto gracias a una cadena de tiendas finlandesa, que ha publicado por error la lista de modelos en la que estará disponible el próximo Galaxy S26 en su versión más básica.

Según este listado, el Galaxy S26 partirá de los 256 GB de almacenamiento interno, aunque también estará disponible con 512 GB para los usuarios que necesiten algo más de espacio y no les importe pagarlo.

Lo mejor de todo es que esta mejora vendrá "de gratis", porque todas las filtraciones apuntan a que Samsung mantendrá los mismos precios de los Galaxy S25 en los Galaxy S26.

Maquetas de los Galaxy S26 Series El Androide Libre

Samsung sabe muy bien que todas las marcas tendrán que subir precios durante este 2026 si quieren mantener los mismos márgenes respecto a los costes de producción; pero quiere evitar ser la primera en hacerlo.

Así que esta puede ser una gran noticia para todos los usuarios que estén pensando en comprar un nuevo móvil, ya sea por necesidad o por antojo, porque el Galaxy S26 vendría con más almacenamiento al mismo precio.

Por supuesto, cabe la posibilidad de que Samsung tenga diferentes planes para cada mercado, y que esta filtración sólo afecte al finlandés; pero por el momento, parece que podemos decir adiós a los 128 GB.

La filtración también confirma que el Galaxy S26+ estará disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, mientras que el Galaxy S26 Ultra se venderá con 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento, igual que sus predecesores.

Además, la filtración ha revelado que Samsung podría estar pensando en ofrecer todos los modelos de la gama Galaxy S26 con las mismas opciones de color: "Black", "White", "Cobalt Violet" y "Sky Blue".

Esos son los mismos colores que se filtraron para el Galaxy S26 Ultra, pero la cadena de tiendas finlandesa afirma que los Galaxy S26 básicos y Plus también estarán disponibles en esas tonalidades.