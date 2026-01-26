No actualices Windows 11: Microsoft reporta un grave problema que impide que el PC arranque tras encenderlo

Tras la actualización de Windows 11 recibida este mismo mes, ahora la compilación KB5074109 está generando un problema muy serio, ya que consigue que no se logre pasar del arranque del equipo.

Reportado por Windows Latest, Microsoft ha notificado a los usuarios en un documento de soporte que está "investigando informes de clientes sobre fallos de arranque en dispositivos tras la actualización de enero de 2026 y posteriores".

El documento, según PC Gamer, solo está de forma accesible por cuentas empresariales de Microsoft 365.

Cuando Microsoft suele notificar a través de estos documentos, indica que en este caso el problema de arranque del PC lo estarían teniendo equipos de empresas.

Lo único que no se ha confirmado todavía qué dispositivos estarían sufriendo esta incidencia que puede dejar el PC simplemente fuera de juego.

El documento mantiene que "Microsoft ha recibido un número limitado de informes sobre un problema por el cual los dispositivos fallan al arrancar con el código de detención UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME".

Se puede seguir leyendo que este error aparece tras instalar la última actualización de seguridad de Windows de enero de 2026 (KB5074109), publicada el 13 de enero de 2026 y actualizaciones posteriores".

El usuario se enfrenta a una pantalla negra en la que se puede leer "Su dispositivo ha tenido un problema y necesita reiniciarse. Puede Reiniciar".

Aquí es cuando el usuario ha de recuperar su PC manualmente y olvidarse de que se complete el inicio, ya que es prácticamente imposible.

Este código de error puede reflejar desde un problema con el disco de inicio, tal como lo describe, a fallos por archivos corruptos o incluso una incidencia con la memoria.

Quizás lo mejor es que no estamos frente a un tipo de error que sea raro, y es más común de lo que puede parecer cuando se aplica una actualización de Windows.

Imagen de la versión instalada de Windows 11

Enero está siendo una cuesta bastante larga para Microsoft, ya que no estamos ante el primero de los reportes graves, y hace dos días se aplicó un parche al sistema que resolvía un problema con las apps que quedaban inservibles tras guardar los archivos en la nube.

Microsoft solo ha indicado un número limitado de reportes, así que se desconoce la extensión real del problema. Microsoft sí aclara que solo está ocurriendo en dispositivos físicos y no se ha detectado en máquinas virtuales.

Cómo conocer la versión instalada

Al menos, está investigándolo y solo está afectando a los usuarios que tienen las compilaciones 26200.7623 y 26100.7623 o posteriores.

Para saber la compilación que tenemos instalada en nuestro PC hay que irse a Configuración, Sistema y dirigirse a Información al final justo de la lista.

En esta sección, tras las especificaciones de hardware del equipo, veremos las de Windows con la versión del sistema operativo.

Aquí debería aparecer el número, y si no estamos en KB5074109, lo mejor que se puede hacer es detener las actualizaciones hasta que Microsoft diagnostique qué está sucediendo.