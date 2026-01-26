Google cambia para siempre el diseño del buscador e incluye un nuevo icono: descubrirás una función oculta y muy útil

Tras la incorporación de Personal Intelligence en el Modo IA del buscador de Google, ahora viene un cambio visual que eleva la experiencia del lanzador de las apps en la página de inicio.

Lo importante es que ahora indica visualmente al usuario que tiene la posibilidad de reordenar todas las apps web que aparecen en el lanzador que se sitúa en el lateral.

Este se sitúa en la parte superior derecha de la página de inicio del buscador y se reconoce fácilmente por el icono de puntos justo al lado de la foto de perfil de la cuenta que tengamos activa en ese momento.

Ahora, según 9to5Google, recibe las virtudes y bondades de Material 3 Expressive, el nuevo lenguaje de diseño que ya se ha desplegado en multitud de apps y servicios del gigante tecnológico.

La primera sección de apps que aparecen al abrirlo se ha nombrado como "Tus favoritos" y se sitúa dentro de un contenedor redondeado con un fondo más claro u oscuro, según el tema que tengamos aplicado en el escritorio.

Imagen con el nuevo rediseño del lanzador de apps web de Google 9to5Google

Comparado a la versión anterior, ahora solo se pueden situar hasta 9 apps en esta sección, aunque el lanzador es ligeramente más alto por defecto.

Para poder personalizar las apps que aparecen en la sección "Tus favoritos" hay que pulsar el icono de lápiz en la esquina superior derecha.

La experiencia se basa en "arrastrar y soltar apps" con una animación de un temblor al ir moviendo las apps o servicios que queremos que se conviertan en los favoritos para tenerlos a mano.

Y la gran diferencia se basa en que, mientras antes se podían organizar las apps al moverlas y arrastrarlas, ahora aparece el indicador visual que nos avisa de que tenemos disponible esta funcionalidad.

Imagen del buscador de Google con el lanzador en su versión actual en España

Seguro que muchos se sorprenderán de que este cajón de apps se puede personalizar al descubrir el icono de lápiz que indica esta experiencia que lleva ya un tiempo en la página de inicio de la versión web del buscador de Google.

El contenedor externo aloja el resto de accesos directos por los que podemos desplazarnos a través del cajón.

El nuevo rediseño del lanzador de apps web aparece en las apps de Google y al abrir una nueva pestaña en el navegador de Chrome.

Aquí en España todavía no aparece en las pruebas llevadas a cabo en EL ESPAÑOL - El Androide Libre, así que parece más bien un cambio que se hará efectivo próximamente desde el lado del servidor.