Qué es Clawdbot, el futuro de los asistentes personales es gratis, se usa en WhatsApp y Telegram y se ejecuta en tu ordenador

Da la sensación de que apenas estamos empezando a descubrir el verdadero potencial de la inteligencia artificial generativa, y que 'chatbots' como ChatGPT o Gemini son solo el principio.

Uno de los proyectos que mejor está demostrando esto es Clawdbot, un asistente personal basado en inteligencia artificial que en apenas un par de semanas ha conseguido convertirse en uno de los más populares entre entusiastas y expertos en IA.

Lo interesante de Clawdbot es que no es un modelo de IA, otro más que sumar a la lista; de hecho, por sí solo no hace absolutamente nada y requiere de la conexión con un modelo externo como Claude de Anthropic o GPT de OpenAI para funcionar.

De hecho, podríamos describir a Clawdbot como un intermediario que nos ayuda a aprovechar nuestros modelos de IA preferidos y a personalizarlos a niveles extremos que ningún otro chatbot ha conseguido alcanzar.

Eso es porque Clawdbot se ejecuta directamente en nuestro ordenador, ya sea el que usemos a diario o uno dedicado como servidor, en vez de en un servidor externo como la mayoría de los asistentes basados en IA.

La gran ventaja de esto es que Clawdbot es capaz de acceder a nuestros archivos, guardar nuestras preferencias y recordar nuestro historial de manera local y completamente privada, algo cada vez más importante conforme las compañías de IA empiezan a usar nuestros chats para mostrarnos anuncios personalizados, por ejemplo.

De hecho, Clawdbot es capaz incluso de ejecutar comandos en nuestro ordenador, crear archivos y ejecutables que realicen acciones en lotes y así automatizar todo tipo de procesos en nuestro sistema.

Las posibilidades son enormes, porque de esta manera Clawdbot puede convertirse en un asistente verdaderamente personalizado que sabe mucho de nosotros, pero sin los potenciales peligros para la privacidad que conllevan nuevas tecnologías como Personal Intelligence de Gemini.

Otro punto positivo es que no hace falta instalar ninguna app de terceros para usar Clawdbot: ya funciona directamente con nuestras apps favoritas.

En efecto, podemos tener nuestro asistente personal como un chat en Telegram o WhatsApp, simplemente enviándole órdenes como si estuviésemos hablando con un ayudante.

Clawdbot está disponible desde WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, iMessage, Microsoft Teams, WebChat, o incluso podemos simplemente enviarle un correo desde Gmail.

De la misma manera, el punto fuerte de Clawdbot está en su capacidad de personalización, y aquí es donde entra la enorme comunidad de usuarios que se ha formado alrededor de este proyecto.

Clawdbot es de código abierto, y eso ha motivado a cientos de desarrolladores a crear sus propios añadidos, "skills" y agentes que aumentan las posibilidades del asistente, con páginas dedicadas como ClawdHub donde ya se pueden descargar conexiones con nuestro Google Calendar, con Slack, Trello, YouTube y redes sociales como X.

Incluso podemos simplemente pedirle a Clawdbot que se mejore por nosotros. Por ejemplo, aunque estemos usando un modelo como Claude, podemos pedirle que empiece a generar imágenes con Nano Banana de Google, y nos guiará para configurarlo de manera correcta.

El hecho de que Clawdbot se ejecute de manera local es un gran atractivo; aunque funciona en Windows, Mac y Linux, el Mac Mini se ha convertido en el favorito de los usuarios por su relación precio/potencia y de hecho, cada vez es más difícil encontrarlos en las tiendas por la popularidad de Clawdbot.

Por todo esto, Clawdbot se está convirtiendo en el punto de entrada al mundo de la inteligencia artificial para muchos usuarios, especialmente aquellos que quieren aprender más de esta tecnología y dar el salto al "vibe coding" y otras nuevas tendencias.