Android 17 cambia la interfaz del móvil para siempre: las imágenes filtradas confirman una mayor consistencia visual

Una de las novedades de Android 17 será el portapapeles universal, pero según las imágenes filtradas hace horas, la nueva versión mayor propondrá otra experiencia visual en la interfaz.

Y mientras Android 16 ya ofrece alguna perspectiva en la interfaz relacionada con las transparencias y el efecto de desenfoque, lo filtrado muestra el salto hacia adelante que quiere pegar Android en lo visual.

Las nuevas imágenes filtradas muestran que los efectos de desenfoque se han intensificado en Android 17.

Según Android Authority, MysticLeaks publicó unas imágenes en Telegram que borró de inmediato y que mostraba parte de una versión interna de Android 17.

Lo que se podía ver en las capturas de pantalla eran los efectos de desenfoque en prácticamente la mayor parte de la interfaz.

Capturas de pantalla de Android 17 Android Authority

Por suerte, el usuario @jspirit de Telegram ha obtenido sus propias imágenes de esos efectos de translucidez en la nueva versión mayor de Android.

Las imágenes revelan los efectos mencionados, sobre todo en el menú y la barra de volumen, y cómo la interfaz se transforma según el tema oscuro o claro.

Hay más. El usuario @romashka ha compartido otras capturas de pantalla de los efectos de translucidez en Android 17.

Aquí se muestra el desenfoque en el menú de encendido que da una mejor idea de lo que se puede esperar en la barra y menú de volumen.

Capturas de pantalla de Android 17 Android Authority

Hay que tener en cuenta que estamos frente a capturas obtenidas de una compilación previa al despliegue de la primera versión para desarrolladores, por lo que está sujeta a cambios.

A diferencia de Android 16 con Material 3 Expressive, en donde se aplica la translucidez a las grandes superficies de la interfaz, en Android 17 se centra en los controles más pequeños y específicos.

Al igual que se intensifica el grado de desenfoque con lo que se sugiere un estilo visual más parecido al lenguaje de diseño de Apple con Liquid Glass.

Lo que nos lleva a Android 17 como la actualización que daría mayor consistencia total visual al sistema para elevar la experiencia de usuario de los Pixel, que serían los primeros en recibir esta actualización.

El resto de fabricantes con sus capas personalizadas, como sucede con Samsung y One UI, seguirán su propio camino, y ya en One UI 8 disfrutamos de estos efectos.

En los Pixel sí que acentuará la experiencia visual de la interfaz para añadir más valor a unos móviles que van encajando en un mayor número de usuarios, así que todo cambio en el lenguaje visual enriquecerá la experiencia.