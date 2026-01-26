Adiós a la tarjeta SIM: por primera vez en España puedes convertirla a una eSIM en tu móvil Android y con un toque

El salto a las tarjetas eSIM es algo que ya parece inevitable; aunque no todos los usuarios estén convencidos de sus ventajas, la industria parece convencida de que es el futuro y está dando grandes pasos en su adopción.

Ahora llega uno de los mayores avances en la adopción de la eSIM en España: Telefónica ahora permite que los propios usuarios conviertan su tarjeta SIM en una eSIM directamente desde el smartphone y sin tener que visitar una tienda.

Es la primera vez que una operadora permite realizar este cambio sin intervención directa de un empleado, en un proceso automatizado e integrado directamente en el sistema operativo Android.

En concreto, los clientes de Movistar y O2 podrán usar la función de activación de eSIM con solo un click en algunos modelos de Xiaomi, OPPO y Motorola que usen Android 14 como sistema operativo, además de usuarios de móviles Galaxy con OneUI 8.0 como mínimo.

Telefónica ya adelanta que esto es solo el principio, y que la lista de modelos y fabricantes compatibles con esta transferencia a eSIM se ampliará durante los próximos meses.

La capacidad de transferir una tarjeta SIM a una eSIM ya estaba disponible en los iPhone de Apple, y ahora es la primera vez que el proceso está disponible en los ajustes de la configuración inicial de dispositivos Android en España.

Los clientes también tienen la opción de usar la app y la página web de Movistar y O2 para realizar el proceso, además de visitar una tienda de Movistar para recibir ayuda.

Sede de Telefónica en Madrid. Diego Radamés Europa Press

Además, la operadora ha confirmado que los clientes de Movistar y O2 también podrán configurar la conectividad de un wearable Android que tenga eSIM directamente desde la app del smartphone con el que esté vinculado, tanto para uso personal con MultiSIM como para uso familiar con una línea adicional para niños o personas dependientes.

La eSIM es una versión digital de las tarjetas SIM tradicionales, y funciona con un chip integrado en el propio smartphone que almacena los datos relacionados con la conexión telefónica y de datos con la operadora.

Esto abre la puerta a varias ventajas, como la posibilidad de cambiar de operadora sin necesidad de esperar a que nos llegue la tarjeta SIM nueva, o usar varias eSIM en el mismo dispositivo sin tener que intercambiar tarjetas.

Para los fabricantes de smartphones, la eliminación de la ranura para la tarjeta SIM es una gran ventaja en el diseño interno del dispositivo, permitiendo meter baterías más grandes, meter otros componentes, o reducir el grosor del dispositivo.

Por eso, algunos fabricantes ya están aprovechando la adopción de eSIM para quitar completamente la ranura de la tarjeta SIM, como Apple con el iPhone Air o Google con los Pixel 10 en algunos mercados.