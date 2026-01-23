Waze cambia para siempre con los avisos de badenes y todas estas nuevas alertas que desplegará este mismo mes

Lo último de Waze fue la inclusión de los semáforos como una de las experiencias más esperadas desde hace años. Ahora ha anunciado la llegada de los avisos de badenes como una de las cinco novedades.

Waze, según 9to5Google, afirma en un correo electrónico que añadirá "nuevas funciones que mejorarán la experiencia de conducción y ofrecerán más información sobre la carretera".

En el correo se detallan las cinco funciones nuevas que se esperan para las próximas semanas y que suenan un poco familiares.

La más llamativa de todas es el aviso de badenes, aunque también informará previamente de cabinas de peaje y curvas cerradas que debamos tomar a una velocidad reducida por la complejidad que pueden generar.

Las siguientes alertas que se desplegarán en Waze serán los avisos de vehículos de emergencia, lo que implica que sepamos con antelación la presencia de uno y así podamos reducir la velocidad adecuadamente sin suponer un peligro para el resto en la vía.

Las novedades de Waze

Estos avisos llegarán primero a Estados Unidos, México, Canadá y Francia para que se vayan ampliando al resto de países.

Pero hay más. Otra de las nuevas alertas será la reducción del límite de velocidad en la carretera para estar avisados de antemano y no tener que realizar un frenazo repentino para evitar el desgaste de las pastillas de freno, así como de la superficie del neumático.

Otras de las novedades de Waze 9to5Google

Otra de las nuevas experiencias que tocará Waze dentro de poco es la mejora de la navegación en las rotondas con instrucciones sobre qué carril se debe utilizar. Sobre todo cuando hay bastante tráfico en la misma.

Waze también aprenderá de las rutas de preferencia del usuario en el tiempo y serán las que recomendará primeramente mientras ofrece la alternativa de tomar una más rápida en caso de mucho tráfico.

Parte de estas novedades fueron anunciadas por Waze hace cerca de dos años, y mientras algunas ya han ido apareciendo en un despliegue por fases para ciertas regiones, muchas de ellas son prácticamente desconocidas en la rutina diaria del uso de Waze en el coche para muchos usuarios.

Al menos ahora, Waze ha confirmado que todas estas funciones se desplegarán este mes, aunque no aparecerán para todos los usuarios.

Sí que cada vez más usuarios se están encontrando con algunas de las mencionadas en las semanas pasadas, por lo que este email confirma el despliegue general para evitar los saltos de los badenes o conocer previamente la situación de un servicio de urgencia en carretera.