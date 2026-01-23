Google Fotos cambia para siempre con "Me Meme": la nueva función que transforma tu foto en uno con IA generativa

De las últimas novedades más importantes que recibió Google Fotos fue ya el verano pasado con un rediseño de la app, pero ahora toca integrar una función llamada "Me Meme" para generar memes de las fotos selfie que tengamos.

Me Meme llega a Android e iOS y usa la inteligencia artificial generativa para convertirnos en un meme.

Lo peculiar de esta nueva experiencia que llega a Google Fotos se encuentra en las plantillas, ya que habrá que utilizar una para personalizar esas imágenes divertidas de nosotros mismos.

Google Fotos cuenta con una serie de diseños preestablecidos para pasar a crear un meme en cuestión de segundos, o simplemente da la opción de subir una "foto propia graciosa" como referencia.

Lo de graciosa es clave para que la generación del meme con esta nueva función tenga más sentido y no se quede a medio camino de lo que podría ser un meme bien divertido.

De hecho, se anima a seleccionar una "selfie prominente o una foto donde nuestro rostro aparezca claramente visible".

Lo que significa que hace falta que nuestra cara se vea bien iluminada y sea la protagonista de la fotografía para que los resultados mejoren.

Lo mejor de todo es que Google Fotos permite editar la fotografía antes de pulsar en el botón para generar el meme con "Me Meme".

Las opciones que da la app de Google son guardar el meme en la librería, regenerarlo o compartirlo, una vez que se haya generado.

También se ofrece la opción de enviar feedback y comparar la foto original con el meme generado y así decidir si lo tiramos a la basura para hacer otro o pasamos ya a compartirlo a nuestras redes sociales o en algún chat que tengamos en WhatsApp o Telegram.

De momento, esta nueva funcionalidad, que es experimental, se queda en Estados Unidos. Según 9to5Google, no ha aparecido en ninguno de sus dispositivos y Google no ha dado ningún detalle sobre su funcionalidad.

El único anuncio lo ha hecho desde la página de soporte en la que explica su funcionamiento, aunque no comparte ninguna captura de los memes que se realizan con dicha función.

Supuestamente se podría hacer con la app de Gemini, aunque en Google Fotos es más como una experiencia guiada. No quita que el uso del branding "Me Meme" tenga el objetivo de convertirse en algo viral.

Sucedió con Nano Banana, aunque fue una ocurrencia de un ingeniero a altas horas de la noche al nombrar el nuevo modelo de IA para editar imágenes con ese nombre que ha sido una de las mejores ocurrencias de Google en los últimos años.