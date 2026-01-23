Gboard cambia para siempre cómo escribes en tu móvil: la actualización que hace al teclado de Google más rápido

Gboard está repleto de pequeños trucos y es uno de los teclados de mayor uso por parte de los usuarios en España. Ahora el Teclado de Google se actualiza con una mejora importante.

La app de Google va a tener ahora la habilidad de cambiar automáticamente al teclado estándar de letras una vez que se haya escrito un apóstrofe.

Estas son las teclas de coma alta (' o `) y que hasta ahora, al utilizarlas con Gboard, obligaban a tener que volver al teclado estándar con un toque al que nos hemos habituado desde siempre.

El gran cambio del Teclado de Google es que podremos configurar la app para que el cambio al teclado normal se produzca automáticamente al pulsar cualquiera de los apóstrofes disponibles.

Y puede parecer un detalle nimio, pero agiliza totalmente la experiencia de teclear para hacerla más veloz y así olvidarnos de tener que volver hacia atrás al teclado estándar.

El nuevo ajuste en Teclado de Google 9to5Google

Ya apareció en el código de la app, según afirma Android Police, en una noticia que recogió 9to5Google en su momento, aunque ahora finalmente ha saltado en la versión beta de Gboard en su versión 16.6.

Lo único es que es una nueva funcionalidad de la beta que no está disponible para todos los usuarios, por lo que incluso teniéndola instalada, deberemos esperar a la versión pública de la misma.

De todas formas, se puede probar suerte al participar en la beta de la Google Play Store y pasar a la instalación de la actualización que debería saltar al momento.

La posibilidad de volver al teclado estándar después de pulsar cualquiera de estas teclas es una configuración que es opcional y que se ha de activar desde los ajustes del teclado de Google.

La configuración de la misma se puede ver en una de las capturas de pantalla con la opción "Auto-switch after apostrophes".

Tiene su lógica, ya que no todo el mundo acostumbra a escribir perfectamente en sus chats en WhatsApp o Telegram, aunque para otros es un pequeño ajuste que se convierte en un "peace of mind" (paz mental) para ahorrarnos un toque extra siempre que pasamos a estas teclas especiales.

Este tipo de detalles son los que consiguen que muchos usuarios se pasen de SwiftKey a Gboard o viceversa. Y más cuando nos acostumbramos a teclear de una forma en la que cualquier pequeño cambio puede afectar cómo escribimos en la pantalla de nuestro móvil o tablet.