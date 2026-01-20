Spotify cambia para siempre cómo lees libros con su nueva función: sincroniza la lectura en papel con la del audiolibro

Tras conocer la subida de precio que Spotify está aplicando de nuevo, aunque fuera de nuestras fronteras, la plataforma está trabajando en una nueva función que permitirá a los oyentes de audiolibros retomar la lectura donde dejaron la del libro físico.

Android Authority ha descubierto en la versión 9.1.18.282 de la app de Spotify algunas referencias a la función de marcador de página (Page Match) que puede sincronizar rápidamente audiolibros en la plataforma con los mismos en papel y libro electrónico.

Page Match requiere que los usuarios desbloqueen o compren el audiolibro en Spotify y a la vez tengan en propiedad la versión impresa o digital del mismo libro.

La peculiaridad de esta nueva experiencia de Spotify se basa en el uso de la cámara del móvil para escanear la página que estemos leyendo al usar el reconocimiento óptico de texto para identificar fragmentos que coincidan con marcas de tiempo específicas en el audiolibro.

Lo que significa que si estamos leyendo en casa, y tenemos que coger el coche, escaneamos la página del libro con Spotify y cuando iniciemos la app al conducir, se debería reproducir justamente el siguiente fragmento.

La función Page Match de Spotify Android Authority

Hay una vertiente bastante peculiar de esta función, según se recoge de las líneas de código descubiertas, y es que Spotify mostraría el número de página correspondiente a la posición actual en el audiolibro, lo que permitiría pasar rápidamente entre el audiolibro y la lectura en papel.

Es decir, que una vez que salgamos del coche y volvamos a casa para retomar la lectura, al mirar Spotify veríamos justo la página en la que hemos de continuar.

De hecho, Spotify lo explica en la descripción de la función al ser capaz de "sincronizar tu progreso de la página del libro al audiolibro, y viceversa".

Lo peor que puede pasar es que, según la edición del libro, puede cambiar el número de la página, aunque es un mal menor frente a una función exclusiva de Spotify que, en parte, se parece a Whispersync for Voice de Amazon.

Esta lo que hace es sincronizar los audiolibros de Audible con los libros electrónicos de Kindle, pero es una solución que no da soporte a la sincronización con el libro físico o ebooks de otras plataformas.

Es una función muy interesante para el consumidor ávido de libros, sobre todo si quiere pasar de la lectura a la reproducción del audiolibro cuando pasa a hacer otra cosa, aunque no para aquel que siga prefiriendo tocar su libro para sumergirse en la lectura.

Spotify todavía ha de anunciar Page Match y se desconoce si llegará a España al igual que a otras regiones, así que habrá que esperar por su anuncio.