Los portátiles Nvidia llegarían en el primer trimestre de 2026: la eficiencia del MacBook con toda la potencia gráfica del PC

Tras la serie RTX Serie 50 lanzada el año pasado por NVIDIA, ahora corre el rumor de que los primeros portátiles con chips ARM de NVIDIA se lanzarían en el primer trimestre de este año.

Según DigiTimes, fuentes familiarizadas con la hoja de ruta de Nvidia han revelado que los primeros portátiles con el chip NX1, centrados en el mercado de consumo, podrían llegar en este primer trimestre.

Otros tres se lanzarían en algún momento del segundo, mientras que los portátiles impulsados por los chips N2 de próxima generación podrían debutar en el tercer trimestre de 2027.

Nvidia, según el reporte, planeaba originalmente mostrar sus portátiles N1 y NX en el Computex 2025 de Taipéi en el mes de mayo del año pasado, con un lanzamiento ideado para septiembre.

El retraso sufrido se habría debido a varios factores como la propia hoja de ruta del sistema operativo de Microsoft, rediseños en los chips de Nvidia y una evaluación de la demanda general del mercado de portátiles (afectada por factores políticos y económicos externos).

La entrada de Nvidia en el mercado de portátiles basados en ARM podría suponer una revolución para el usuario final y un varapalo tanto para las compañías que lanzan portátiles con ARM como para Apple y sus MacBook.

Gracias a la gran experiencia de Nvidia en la aceleración por GPU y las cargas de trabajo con IA, la compañía podría ofrecer a los fabricantes otra alternativa de alto rendimiento.

A por los MacBook y Snapdragon

Existen portátiles Windows en ARM con chips de Qualcomm, como el Snapdragon X Elite, para demostrar que con el sistema operativo de Microsoft se pueden ofrecer equipos potentes en rendimiento y ultra eficientes como hace Apple con sus MacBook.

El vacío que quiere cubrir Nvidia con sus chips basados en ARM es como matar dos pájaros de un tiro, sobre todo en equipos con gran eficiencia energética, de la que carecen los basados en Intel / AMD (x86).

Uno serían los portátiles con chips de Qualcomm que son buenos en batería, pero flojos en gráficos para juegos o tareas pesadas, y ponerse a la misma altura que los de Apple en rendimiento y eficiencia energética, pero con la gran jugada del gaming.

Su apuesta sería ofrecer portátiles ultradelgados con mucha batería y un rendimiento exquisito para todo tipo de tareas y ofrecer un gaming que ni Apple puede ofrecer con sus Macbook y que con los chips Snapdragon dista de lo esperado.

Cabe recordar que la semana pasada Nvidia actualizó la tecnología DLSS (Deep Learning Super Sampling) a la versión 4.5 que simplemente ha hecho brujería para que juegos de PC con resoluciones nativas de 720p se vean a 4K con Super Resolution.

En pocas palabras, Nvidia daría como alternativa un portátil tipo "Ultrabook" que no se calienta porque renderiza a baja resolución interna (gracias a la magia de los Tensor Cores) y que durase mucho la batería.

Según Digital Trends, mientras que Nvidia aún no ha hecho un anuncio oficial, la compañía seguiría con sus planes de lanzamiento para este año, a pesar de la continua escasez de memoria y el aumento en el precio de los componentes.

De hecho, se espera que los portátiles equipados con los chips N1 y N1X se dirijan directamente al segmento premium del mercado, ya que Nvidia posiciona ambos procesadores como "plataformas informáticas de gama alta".