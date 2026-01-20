Los móviles Xiaomi cambian para siempre con el Proyecto Madrid: el Xiaomi 18 tiene nombre español

Puede que el Xiaomi 17 aún no haya llegado a España después de su lanzamiento en China el año pasado, pero eso no significa que la compañía no tenga a nuestro país en mente, como demuestra la primera filtración del Xiaomi 18.

En efecto, la compañía ya ha puesto en marcha el desarrollo de la próxima generación de su gama de smartphones punteros, y la prioridad parece estar en mejorar todos los aspectos del Xiaomi 17.

Según ha revelado Digital Chat Station en la red social china Weibo, algunas de las características técnicas del Xiaomi 18 ya se han filtrado, además del nombre que la compañía está usando de manera interna para referirse al dispositivo.

Según esta filtración, el Xiaomi 18 tiene el nombre clave "madrid", y también está siendo referido como "Proyecto Madrid" por los ingenieros y desarrolladores chinos; un detalle pequeño pero que puede tener importancia.

Tradicionalmente, Xiaomi ha usado nombres relacionados con la mitología o la historia europea para sus dispositivos más avanzados; por ejemplo, la gama Xiaomi 12 estuvo compuesta por "Cupid", "Thor", "Zeus" y "Unicorn".

Sin embargo, en las últimas generaciones la compañía ha optado por nombres chinos, como "Dada", "Haotian" o "Xuanyuan" para los Xiaomi 15. Que ahora Xiaomi haya vuelto a los nombres europeos puede ser algo irrelevante, o bien una declaración de intenciones.

Xiaomi 17 El Androide Libre

No es ningún secreto que Xiaomi tiene planes para sincronizar sus ofertas chinas y globales; en la actualidad, hay varios meses de diferencia entre el lanzamiento de un dispositivo en China y en el mercado global, como demuestra el Xiaomi 17.

Xiaomi quiere expandir su plataforma por el mercado global, como demuestra el hecho de que durante el último año haya lanzado muchos dispositivos de hogar inteligente, y que esté planeando lanzar sus coches eléctricos en España.

Según los primeros reportes, Xiaomi está desarrollando la versión china y la versión global del Xiaomi 18 al mismo tiempo, por lo que podrían ser lanzados en un plazo de tiempo similar.

Y es que otro detalle muy importante de la filtración es que el número de modelo interno usado para referirse al Xiaomi 18 es "Q3", que es la manera de referirse al tercer trimestre del año, que es cuando el dispositivo sería lanzado.

Si el Xiaomi 18 es el primer dispositivo que llega al mercado global casi al mismo tiempo que al mercado chino, sería muy apropiado, porque será un smartphone muy mejorado respecto al Xiaomi 17.

La filtración afirma que el Xiaomi 18 será el primer smartphone en montar el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6 que Qualcomm está desarrollando, y automáticamente eso le convertiría en el móvil Android más potente del mercado.

La fotografía también puede recibir importantes mejoras, con la integración de tecnología LOFIC para mejorar el rendimiento al capturar en HDR en las cámaras telefoto, además de optar por sensores de 200 Mpx al menos en algunos modelos.

De la misma manera, el modelo Xiaomi 18 Pro seguirá usando la pantalla trasera que fue estrenada con el Xiaomi 17 Pro, mejorándola con funciones basadas en inteligencia artificial.