El móvil de Samsung más importante del año se filtra, y no es el Galaxy S26, sino el que probablemente comprarás

Aunque todos los entusiastas estamos esperando el lanzamiento de los Galaxy S26, en realidad no se trata del lanzamiento más importante del año para Samsung, ni siquiera el más popular. Ese honor lo tienen los Galaxy A.

Ahora, el Galaxy A57 ha aparecido por sorpresa en la base de datos TENAA, donde todos los fabricantes deben certificar sus dispositivos para ser vendidos en China, y todo indica que supondrá un importante salto respecto al Galaxy A56.

En efecto, mientras que se espera que los Galaxy S26 sean extremadamente parecidos a los Galaxy S25, el Galaxy A57 traerá importantes novedades centradas en dos aspectos: mejorar el dispositivo y mantener un precio más asequible.

Según el registro en China, el Galaxy A57 estará basado en una pantalla de 6,6 pulgadas con resolución FHD+; la procedencia de este panel es la primera novedad que va dirigida a controlar los costes de producción.

Y es que, en vez de optar por un panel de producción propia, Samsung habría escogido un fabricante chino, TCL CSOT, para producir la pantalla del Galaxy A57, porque le saldría más barato.

De esta manera, Samsung quiere competir de tú a tú contra Xiaomi y su enorme gama de dispositivos que se encuentra en el mismo rango de precios que el Galaxy A56 actual; y para ello, también va a mejorar su dispositivo.

En concreto, gracias a este listado también podemos saber que el Galaxy A57 será más fino que el Galaxy A56, con un formato más fácil de coger en la mano y una sensación más "premium".

El Galaxy A57 tendría un diseño similar a estas maquetas de los Galaxy S26 El Androide Libre

De hecho, todo apunta a que el Galaxy A57 será muy parecido al Galaxy S26, adoptando sus líneas de diseño y con un grosor similar, de apenas 6,9 mm y un peso de sólo 182 gramos.

Pese a estas mejoras en el grosor, el Galaxy A57 ha sido registrado con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 45W, ambas cifras superando ampliamente a lo que ofrece el Galaxy S25 actual.

En otras palabras, este Galaxy A57 puede convertirse en la mejor opción si siempre hemos querido un Galaxy S pero nuestro presupuesto no nos ha llegado; de hecho, puede ser la mejor opción para nosotros incluso si podemos comprar un Galaxy S26.

Por supuesto, habrá sacrificios para obtener un precio más asequible. El procesador, por ejemplo, no será el nuevo Exynos 2600 que tan buenos resultados está dando en las pruebas, sino un Exynos 1680 que puede venir acompañado de 8 GB o 12 GB de memoria RAM.

En cuanto a la fotografía, contará con tres sensores en la trasera, con una cámara principal de 50 Mpx acompañada de un gran angular de 12 Mpx y un sensor de profundidad de 5 Mpx, además de una cámara selfie de 12 Mpx.

No es ningún secreto que los modelos punteros no son los smartphones más vendidos de Samsung, y que gamas media y baja como los Galaxy A56, Galaxy A36 y Galaxy A26 son las que realmente llenan sus arcas todos los años.

En ese contexto, la filtración del Galaxy A57 puede ser más importante que todas las que hemos visto de los Galaxy S26, porque probablemente se venderá mucho más, y tal vez por eso está recibiendo más cariño de Samsung.

Pero tal vez lo más llamativo de esta filtración es el momento en el que se ha producido; es extraño que Samsung haya registrado ya el dispositivo para poder venderlo en China, y eso indica que puede estar pensando en adelantar el lanzamiento.