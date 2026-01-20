Elon Musk revela los secretos de X y publica su algoritmo: "sabemos que es tonto y necesita grandes mejoras"

Una maqueta en miniatura impresa en 3D de Elon Musk y el logotipo de X Dado Ruvic Reuters

Desde incluso antes de comprar Twitter por 45.000 millones de dólares, Elon Musk ya estaba prometiendo la mayor transparencia posible en la manera en la que funciona la red social, descontento por la manera en la que le estaba supuestamente penalizando.

Hemos tenido que esperar más de tres años, pero finalmente Musk ha cumplido parte de su promesa con la publicación del algoritmo usado por X para mostrar publicaciones en la pestaña "Para ti".

Por lo tanto, no estamos ante una revelación masiva de cómo funciona la plataforma, y aún quedan muchos aspectos por desvelar, si es que son desvelados alguna vez; pero al menos, puede ser una manera de comprender mejor por qué la red social toma ciertas decisiones.

Irónicamente, el algoritmo publicado hoy es muy diferente del que Elon Musk se quejaba hace ya tanto tiempo, ya que está basado principalmente en el modelo "transformer" en el que está basado la inteligencia artificial de Grok.

La publicación de este código revela por qué el algoritmo recomienda unas publicaciones y no otras en la pestaña "Para ti"; esta es la sección que genera contenido que puede ser interesante para el usuario para fomentar el uso de la plataforma, a diferencia de la pestaña "Siguiendo" que simplemente muestra las publicaciones de los usuarios que seguimos.

Según han revelado los ingenieros de X, el algoritmo "Para ti" obtiene publicaciones (o tuits) de dos fuentes:

De dentro de nuestra red, con nombre código "Thunder": publicaciones de cuentas que seguimos. De fuera de nuestra red, con nombre código "Phoenix Retrieval": publicaciones de cuentas que no seguimos del conjunto global.

Ambas fuentes son combinadas y ordenadas usando Phoenix, un modelo de tipo "transformer" basado en Grok que predice las probabilidades de que interactuemos con cada publicación.

El resultado final es una combinación de estas predicciones; por lo tanto, cuando usamos X en la pestaña "Para ti", estamos viendo las publicaciones en el orden que Grok cree que vamos a interactuar más, por ejemplo, publicando una respuesta, compartiendo el contenido, o pulsando en "Me gusta".

No es ningún secreto que las redes sociales manipulan a sus usuarios para fomentar este tipo de interacciones, ya que son las que los motivan a permanecer más tiempo en la plataforma y a su vez, más tiempo generando ingresos por publicidad, por ejemplo.

Esquema con el funcionamiento del algoritmo de la red social X El Androide Libre

Pero esta es la primera vez que podemos ver exactamente cómo se produce esta manipulación, y cómo se muestran las publicaciones en el orden que pueden motivarnos a usar la plataforma; aunque, como el propio Elon Musk ha reconocido, es muy mejorable en ese aspecto.

En una publicación en su cuenta oficial de X, Musk afirma sobre el algoritmo que "sabemos que es tonto y necesita grandes mejoras", y esta publicación puede ser un intento de obtener esas mejoras.

Y es que el algoritmo ha sido publicado en Github, la plataforma para desarrolladores, bajo una licencia libre Apache 2.0 que permite la redistribución, modificación y uso del código para otros proyectos, incluso de manera comercial.

Por lo tanto, en teoría otra compañía o desarrollador podría copiar este algoritmo, modificarlo según sus necesidades y usarlo en su propia red social, sin obligación de publicar el código resultante.

Sin embargo, es más evidente que Musk está apelando a la comunidad del software libre con esta publicación, para atraer a desarrolladores que puedan estudiar el código y proponer mejoras.