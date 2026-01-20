La alarma del móvil cambia para siempre: Google lanza la actualización que muchos usuarios estaban pidiendo

Con el lanzamiento de Material 3 Expressive, Google revolucionó la manera en la que se muestran las apps de Android, con un nuevo estilo visual y reglas de diseño que los desarrolladores pueden seguir.

Desde entonces, Google ha trabajado para que sus propias apps sean de las primeras en adoptar el nuevo estilo; sin embargo, no todos estos cambios han sido bien recibidos por los usuarios.

Por ejemplo, una modificación muy polémica en la app de Reloj ha provocado que las alarmas ya no se apagan de la misma manera que antes; ahora solo basta con pulsar el botón de silenciar o de posponer, mientras que antes teníamos que deslizar a la opción que queríamos.

Aunque pueda parecer que este cambio es positivo, porque facilita mucho escoger la opción que queremos, en la práctica puede ser negativo por una sencilla razón: hace más fácil quedarnos dormidos sin querer.

Y es que, si la alarma suena, ahora podemos simplemente pulsar la pantalla, algo que podemos hacer de manera instintiva y sin realmente despertarnos completamente, y la alarma se apagará.

Es algo que personalmente me ha ocurrido en más de una ocasión, y aunque afortunadamente no he llegado tarde a ninguna parte por esto, me he dado cuenta de que el peligro es real.

Afortunadamente, alguien en Google también se ha dado cuenta, porque la versión 8.5 de la app de Reloj ahora permite configurar la manera en la que queremos apagar las alarmas.

Como han descubierto en 9to5Google, en la sección de Ajustes de la app de Reloj ahora encontraremos una nueva opción que nos permite elegir el tipo de control que queremos para descartar una alarma.

En esta sección, podremos escoger entre el método actual de pulsar en la pantalla, o bien podremos volver al método antiguo de deslizar a la opción de silenciar o posponer, según queramos.

Nueva opción para silenciar la alarma en la app de Reloj de Google 9to5Google El Androide Libre

De esta manera, es más difícil que nos saltemos una alarma, porque para apagarla tendremos que ser más conscientes de dónde estamos tocando en la pantalla y el gesto que tenemos que hacer para que deje de sonar.

Este es uno de esos cambios que parecen pequeños, pero que pueden mejorar enormemente la experiencia, especialmente en algo tan importante como la alarma que da arranque a nuestros días.

La versión 8.5 de la app de Reloj está llegando poco a poco a todos los usuarios; en las pruebas realizadas por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, por el momento no parece que la app se haya actualizado en España, aunque eso es habitual en las actualizaciones de apps de Google.

Eso es porque este tipo de nuevas funciones no se implementan únicamente con una versión específica de la app, sino que también deben ser activadas de manera remota en los servidores de Google.