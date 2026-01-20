Adiós al cargador: Realme presenta una batería de 10.001 mAh que dura hasta una semana para su nuevo móvil

En apenas un par de años, vamos a pasar de sufrir para que el móvil nos dure el día completo (sin conseguirlo), a usar el móvil durante varios días seguidos sin dificultades; esa es la magia de las baterías de silicio-carbono.

Los fabricantes chinos están siendo pioneros en adoptar esta nueva tecnología, que permite aumentar la densidad de las celdas para aumentar la capacidad de la batería ocupando el mismo espacio físico en el dispositivo.

Pero ninguno ha llegado hasta donde acaba de llegar realme, que ha presentado la que será la primera batería de 10.001 mAh que será lanzada fuera de China con el próximo realme P4 Power.

Por supuesto, esta no es la primera vez que vemos un smartphone con una batería gigante; al fin y al cabo, muchos móviles rugerizados ya consiguen superar esa cifra, como por ejemplo, el Dogee V30 que pudimos probar en su día con batería de 10.800 mAh.

Sin embargo, la gracia del realme P4 Power es que será un móvil convencional y que a simple vista no se diferenciará de un smartphone con una batería dos o tres veces inferior. Su peso de 219 gramos es algo superior a lo habitual, pero tampoco demasiado.

Las primeras imágenes del realme P4 Power así lo confirman: parece un móvil de realme normal y corriente, que no hace ningún sacrificio en términos de grosor, tamaño y características, pero que "oculta" una batería gigantesca.

La batería en cuestión se llama Titan, y ha nacido después de la creación de un teléfono conceptual con batería de 10.000 mAh presentado el año pasado por realme que adelantó la idea que tenía la compañía para el futuro.

Pero no ha hecho falta esperar mucho para ver este concepto hecho realidad en un producto comercial; el motivo, según realme, es que la marca quiere enfocarse en resolver las necesidades de los usuarios jóvenes, y eso incluye atajar la preocupación por la batería.

De esta manera, realme quiere encontrar su propio sitio en el mercado después de haber sido integrada en OPPO como una submarca.

La batería Titan de 10.001 mAh promete una autonomía de hasta una semana, al mismo tiempo que mantiene un "rendimiento estable" a lo largo de todo su ciclo de vida.

Por eso, realme promete que la batería mantendrá un 80% de la capacidad después de cuatro años de uso continuo; cuando eso ocurra, tendremos suficiente batería para seguir usándola sin problemas durante mucho más tiempo.

La clave está en su arquitectura avanzada de seguridad, con un diseño "C-Pack" que le ha permitido ser la primera batería de más de 10.000 mAh en superar pruebas militares de impacto. Además, el realme P4 Power ha recibido la certificación de cinco estrellas de TÜV Rheinland en cuestión de batería.

El realme P4 Power será lanzado el próximo 29 de enero en India; por el momento, la compañía no ha confirmado si este dispositivo también llegará a España y con qué precio lo haría.