Así va a ser el nuevo Galaxy S26+: Samsung prepara buenas y malas noticias para los fanáticos de este modelo
Samsung ha tenido que tomar decisiones difíciles para traer de vuelta el modelo Plus en la próxima gama Galaxy S26.
Cuando los Galaxy S26 sean presentados, probablemente el mes que viene, vendrán con pocas sorpresas; pero eso no ha sido así porque Samsung haya querido, sino por las circunstancias.
Por ejemplo, el último modelo que se ha filtrado es el Galaxy S26+, un dispositivo que hasta hace poco ni siquiera iba a existir, siendo sustituido por el Galaxy S26 Edge en una renovación completa de la gama.
Sin embargo, el fracaso de los móviles ultrafinos como el Galaxy S25 Edge y el iPhone Air motivó a Samsung a recuperar el modelo Plus; pero ya era demasiado tarde para hacer algo interesante con este dispositivo.
De esta manera, la última filtración del Galaxy S26+ proveniente de Corea del Sur afirma que será un dispositivo muy parecido al Galaxy S25+.
Esto se ha confirmado con la publicación por error de una imagen del Galaxy S26+ en la página de un fabricante de fundas, que muestra un dispositivo muy familiar, por no decir idéntico al S25+, una decisión que tiene mucho sentido si nos fijamos en los plazos.
Según la filtración, Samsung no canceló el desarrollo del Galaxy S26 Edge hasta el pasado mes de octubre; teniendo en cuenta que la producción iba a dar inicio el pasado mes de diciembre, eso no dejó mucho margen a la compañía.
El resultado es que Samsung ha tenido que darse mucha prisa para crear un Galaxy S26+ que cubra el hueco en la gama y pueda iniciar producción en diciembre; y la solución que ha encontrado es simplemente producir el Galaxy S25+ de nuevo.
Ese no era el plan inicial; según fuentes internas, en la compañía se plantearon aprovechar la pantalla del Galaxy S26 Edge cancelado en el nuevo S26+ y así ofrecer un producto más interesante para todos los usuarios, pero eso se descartó rápidamente.
Por lo tanto, la buena noticia es que el Galaxy S26+ va a llegar a tiempo para el lanzamiento de la gama; aunque este nunca fue el modelo más popular, era uno de los más recomendables por su equilibrio entre precio y características y esperamos que siga siéndolo.
La mala noticia es que, si ya tenemos un Galaxy S25+, tendremos pocos motivos para cambiar de móvil; todo depende de hasta qué punto las nuevas funciones de OneUI 8.5 y Galaxy AI serán exclusivas de los nuevos modelos.
La propia Samsung no parece ser muy optimista. Según datos internos, la compañía tiene previsto producir apenas 600.000 unidades del Galaxy S26+, frente a las 700.000 unidades del Galaxy S26 básico; la gran esperanza se encuentra en el Galaxy S26 Ultra, del que espera producir 3,6 millones de unidades.