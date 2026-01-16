Así va a ser el nuevo Galaxy S26+: Samsung prepara buenas y malas noticias para los fanáticos de este modelo

Cuando los Galaxy S26 sean presentados, probablemente el mes que viene, vendrán con pocas sorpresas; pero eso no ha sido así porque Samsung haya querido, sino por las circunstancias.

Por ejemplo, el último modelo que se ha filtrado es el Galaxy S26+, un dispositivo que hasta hace poco ni siquiera iba a existir, siendo sustituido por el Galaxy S26 Edge en una renovación completa de la gama.

Sin embargo, el fracaso de los móviles ultrafinos como el Galaxy S25 Edge y el iPhone Air motivó a Samsung a recuperar el modelo Plus; pero ya era demasiado tarde para hacer algo interesante con este dispositivo.

De esta manera, la última filtración del Galaxy S26+ proveniente de Corea del Sur afirma que será un dispositivo muy parecido al Galaxy S25+.

Esto se ha confirmado con la publicación por error de una imagen del Galaxy S26+ en la página de un fabricante de fundas, que muestra un dispositivo muy familiar, por no decir idéntico al S25+, una decisión que tiene mucho sentido si nos fijamos en los plazos.

Samsung Galaxy S26+ en una imagen filtrada @Mohammed_K_2010 | X El Androide Libre

Según la filtración, Samsung no canceló el desarrollo del Galaxy S26 Edge hasta el pasado mes de octubre; teniendo en cuenta que la producción iba a dar inicio el pasado mes de diciembre, eso no dejó mucho margen a la compañía.

El resultado es que Samsung ha tenido que darse mucha prisa para crear un Galaxy S26+ que cubra el hueco en la gama y pueda iniciar producción en diciembre; y la solución que ha encontrado es simplemente producir el Galaxy S25+ de nuevo.

Ese no era el plan inicial; según fuentes internas, en la compañía se plantearon aprovechar la pantalla del Galaxy S26 Edge cancelado en el nuevo S26+ y así ofrecer un producto más interesante para todos los usuarios, pero eso se descartó rápidamente.

Por lo tanto, la buena noticia es que el Galaxy S26+ va a llegar a tiempo para el lanzamiento de la gama; aunque este nunca fue el modelo más popular, era uno de los más recomendables por su equilibrio entre precio y características y esperamos que siga siéndolo.

La mala noticia es que, si ya tenemos un Galaxy S25+, tendremos pocos motivos para cambiar de móvil; todo depende de hasta qué punto las nuevas funciones de OneUI 8.5 y Galaxy AI serán exclusivas de los nuevos modelos.

La propia Samsung no parece ser muy optimista. Según datos internos, la compañía tiene previsto producir apenas 600.000 unidades del Galaxy S26+, frente a las 700.000 unidades del Galaxy S26 básico; la gran esperanza se encuentra en el Galaxy S26 Ultra, del que espera producir 3,6 millones de unidades.