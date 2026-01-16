El "Twitter de siempre" se actualiza para aprovecharse de los problemas de X: Bluesky gana un 50% más de usuarios

La red social Bluesky ha anunciado varias novedades, algunas de las cuales habían sido muy solicitadas por los usuarios, en un intento de atraer a quienes están descontentos con la plataforma X de Elon Musk.

Y parece que está teniendo éxito. Según datos de Appfigures, las descargas diarias de la app de Bluesky para iOS se han disparado en la última semana, con unas cifras un 50% mejores que las de la semana anterior.

Este inusual crecimiento coincide con la última polémica protagonizada por Elon Musk y Grok, después de que el magnate haya negado que su inteligencia artificial había sido usada para desnudar a mujeres menores de edad.

Aunque inicialmente Musk simplemente limitó la capacidad de desnudar a personas a los usuarios con suscripción de pago, finalmente rectificó y anunció mayores restricciones; pero en la práctica, la red social sigue llena de imágenes semejantes.

La negativa de Musk de luchar contra estos actos de acoso sexual ha sido la gota que ha colmado el vaso de muchos usuarios, que han vuelto a buscar alternativas; y Bluesky parece ser la mejor colocada.

En ese contexto hay que entender las últimas novedades anunciadas por Bluesky para mejorar su plataforma abierta, que está fuertemente inspirada por cómo era Twitter antes de ser comprada por Elon Musk.

Nueva función "Live Now" de Bluesky Bluesky El Androide Libre

Para empezar, ahora los usuarios pueden anunciar que están retransmitiendo en directo usando plataformas de streaming; inicialmente, solo es compatible con Twitch.

Al activar este anuncio, automáticamente se añadirá una nueva marca "Live" en el perfil del usuario, y un botón que nos permitirá abrir Twitch y seguir el streaming en directo, algo que puede ser especialmente útil tanto para influencers como para simples usuarios.

Además, Bluesky ha implementado lo que se conoce como "cashtags", un tipo de hashtag especial para compañías con presencia en bolsa, como $AAPL para Apple o $NVDA para Nvidia, que permite seguir las últimas noticias que pueden afectar a los inversores.

Also new in v1.114 today: cashtags! Like hashtags, but for stocks. Tag your posts with $AAPL, $NVDA, whatever, then tap to see everyone else's equally unqualified analysis! — Bluesky (@bsky.app) 15 de enero de 2026 a las 20:02

Aunque ninguna de estas novedades es revolucionaria, son cosas que ya eran posibles en X y otras plataformas, y demuestran que Bluesky está dispuesta a seguir mejorando la plataforma con funciones para nichos muy concretos de usuarios.

Esa puede ser la clave para atraer a más usuarios que puedan estar descontentos con X pero que no quieren cambiar de plataforma para no perder las funciones que usan a diario.

Por ejemplo, no sería de extrañar que en el futuro, Bluesky permita las emisiones en directo integradas en la plataforma, como ya permite X, y que la implementación de la función "Live" sea un primer paso para ello. La diferencia es que en Bluesky sería compatible con otras plataformas.

Esta reciente subida de Bluesky llega después de casi un año de pocas novedades. Según datos de Appfigures, las descargas de la app cayeron en picado en abril de 2025, una vez que se pasó la "fiebre" de las alternativas a X.

Lo peor es que, incluso si muchos usuarios de X se crearon una cuenta de Bluesky, estas últimas suelen ser menos usadas y es necesario seguirlos en X para recibir todas las actualizaciones que queremos.

Esto demuestra lo difícil que es cambiar las costumbres de los usuarios que, incluso si denuncian una plataforma, la siguen usando.