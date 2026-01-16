Por fin puedes cambiar tu correo de Gmail: cómo conseguir una nueva dirección sin perder absolutamente nada

Uno de los mayores cambios en la historia de Gmail ya está en marcha; tal y como se adelantó el mes pasado, ahora Google permite que los usuarios se cambien la dirección de correo, gratis y sin consecuencias.

Es algo que seguro que mucha gente estaba deseando. No en vano, Gmail ya tiene más de 20 años de vida, y muchos hemos cambiado (y madurado) desde entonces.

Direcciones de correo como "elmaschulo90@gmail.com" ya no son tan graciosas como creíamos, especialmente cuando la tenemos que incluir en un currículum vitae o incluirla como información de contacto en una tarjeta de presentación.

Siempre podemos crear una nueva cuenta de Gmail, por supuesto, ya que son gratuitas; pero eso significa perder acceso no solo a los correos que hemos acumulado durante dos décadas, también a nuestras fotos, archivos y más, ya que la dirección de Gmail está asociada con nuestra cuenta de Google.

Afortunadamente, ahora tenemos la oportunidad de cambiar nuestra dirección de correo de Gmail sin perder nuestros correos, archivos, ni nada de nuestra cuenta de Google, y lo mejor es que es tremendamente sencillo.

Lo único que tenemos que hacer es entrar en esta página de la configuración de Gmail y pulsar en el nuevo botón para cambiar el correo de Gmail que aparecerá justo encima de la sección "Quién puede ver la dirección de correo electrónico de tu cuenta de Google".

Nueva opción para cambiar la dirección de correo de Gmail Android Headlines El Androide Libre

Un detalle importante es que nuestro correo viejo no desaparecerá, y seguirá estando disponible como una dirección de correo alternativa. Eso es porque ambos correos, el nuevo y el viejo, quedarán asociados a nuestra cuenta.

Eso significa que vamos a seguir recibiendo los correos dirigidos a la dirección vieja y por lo tanto, no tendremos que cambiar nuestro correo en todas las cuentas que tengamos en otros servicios, ni tendremos que avisar a todo el mundo que tiene nuestra dirección para que la cambien.

A efectos prácticos, tendremos dos direcciones de correo funcionales que dirigirán a la misma cuenta, y no dos cuentas separadas; por lo tanto, seguiremos teniendo el mismo almacenamiento en Google Drive, por ejemplo.

De la misma manera, podremos usar cualquiera de las dos direcciones para iniciar sesión en nuestra cuenta de Google, ya que ambas tendrán la misma contraseña y usarán el mismo método de autenticación en dos pasos que hayamos configurado.

Sin embargo, hay que tener cuidado al elegir la nueva dirección de correo, ya que Google ha impuesto un plazo mínimo de 12 meses para escoger una nueva dirección, así que no podemos simplemente ir cambiando hasta que encontremos la que queramos.

Otra limitación es que no podremos borrar la nueva dirección de correo que vayamos a crear, y por lo tanto, siempre estará asociada a nuestra cuenta.

Hay que aclarar que no todos los usuarios están viendo esta nueva opción, y en concreto, parece que en España aún no está activada; como reportan en Android Headlines, la función está siendo lanzada primero en Europa, pero por etapas.

Como es lo habitual en Google, esta función irá llegando poco a poco y de manera progresiva a todos los usuarios a lo largo de los próximos días y semanas, y esperamos que esté disponible en España muy pronto.

La función nos permite cambiar nuestra dirección de correo, en concreto la parte que viene antes de "@gmail.com"; sin embargo, hay que tener en cuenta que tendremos ciertas limitaciones.

Evidentemente, no podremos elegir la misma dirección de correo que otros usuarios; sin embargo, es posible que por fin podamos usar la dirección que siempre hemos querido.

Y es que hay que recordar que desde el 2024 Google tiene una nueva política que le permite cerrar cuentas abandonadas; en otras palabras, que no hayan sido usadas durante un periodo de al menos dos años.

Por lo tanto, esta puede ser una buena ocasión para comprobar si podemos cambiar a nuestra dirección de correo preferida, incluso si estamos contentos con la que tenemos, porque es posible que haya quedado libre.