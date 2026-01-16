X, la antigua Twitter, está caída en España y todo el mundo: la red social de Elon Musk sufre problemas de nuevo

X, la red social propiedad de Elon Musk, se ha vuelto a caer por segunda vez en una semana, demostrando los problemas de la plataforma.

Después de 24 horas con varios problemas de conexión, finalmente la red social X se ha caído completamente y los mensajes y publicaciones ya no cargan.

Es la segunda vez que ocurre algo semejante esta semana, y los síntomas son los mismos. Cuando los usuarios intentan entrar en X, ya sea a través de la página web o de la app móvil, los mensajes no se cargan.

En algunos casos, se puede mostrar un mensaje de "No se pueden recuperar los post en este momento", pero en otras, simplemente la app deja de funcionar.

Por el momento, X no ha realizado declaraciones públicas al respecto.

Los problemas más graves dieron inicio aproximadamente a las 16:15 hora peninsular española. En ese momento, las publicaciones de X dejaron de cargar, y la app no mostraba actualizaciones.

En la página web de X, se mostraba el mensaje "Algo ha ido mal, prueba a recargar". Sin embargo, por mucho que los usuarios lo intentan, el contenido no se carga, ni de las publicaciones ni de otros apartados como la configuración.

Aproximadamente a las 16:40 la plataforma empezó a dar señales de vida, con algunos usuarios confirmando que eran capaces de actualizar la app y leer publicaciones de nuevo; sin embargo, la experiencia era muy inestable y la página web seguía dando problemas.

