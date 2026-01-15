Este vídeo muestra la gran novedad del Samsung Galaxy S26 Ultra, y es la verdad es que es impresionante

A estas alturas del año pasado ya conocíamos los Galaxy S de esa generación. En 2026 Samsung ha retrasado la presentación de sus buques insignia, pero en pocas semanas deberían ser anunciados.

Este año se espera un notable salto de potencia con los nuevos procesadores de la compañía, y mejoras en la velocidad de carga, algo que le hace falta a los modelos de la empresa coreana.

Donde también veremos mejoras es en la pantalla. Y no hablamos de más brillo o más resolución, sino de funciones que cambian la manera de usar el móvil.

Ya en el Samsung Galaxy S24 Ultra os contamos cómo el tratamiento antirreflejos de ese modelo hacía que se viera mucho mejor que el resto de sus rivales, y en el S26 Ultra tendremos una novedad similar.

En este caso no se trata de que se vea mejor la pantalla, sino de que los demás la vean peor. A propósito.

Nueva función de privacidad de la pantalla en el Samsung Galaxy S26 SammyGuru El Androide Libre

La idea es proteger la información que aparece en la misma de miradas indiscretas. Para ello Samsung está desarrollando una nueva función que permite oscurecer el panel sólo si se mira desde los lados, no de frente.

De esa manera, podremos ver perfectamente el contenido a la vez que sabemos que no hay miradas indiscretas a nuestro alrededor, algo importante si, por ejemplo, vamos en el transporte público.

If you still don’t have a clear idea of what the private screen on the Galaxy S26 Ultra is, just watch this video. Once you do, you’ll immediately understand why this is easily the most marketable feature of the S26 Ultra. pic.twitter.com/93uTzFAR5Y — Ice Universe (@UniverseIce) January 15, 2026

Este tipo de tecnología no es nueva, pero sí lo es su implantación en móviles. Ya en el MWC 2024 vimos prototipos de paneles que permitían ese uso, como muestra el vídeo superior.

De hecho, ese panel está creado por Samsung Display, la división de pantallas de Samsung, por lo que no es raro que dos años después lo tengamos en un producto comercial.

Y sí, es posible encender y apagar esa función, por lo que, si queremos, podremos usar el móvil normalmente y permitir que nuestros amigos vean la pantalla cuando les enseñamos algo de manera normal.

Es de suponer que, al igual que el tratamiento antirreflejos, Samsung reserve esta característica sólo para el modelo Ultra, pero se agradecería verlo, al menos en todos los modelos de gama alta de la empresa de este año.